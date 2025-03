Slavonka je osvojeni novac dala obitelji koju je jedva poznavala: 'Dobrota se kad tad vidi...'

Ništa si i dalje nisam kupila, te sam novce ostavila na računu, za crne dane. Ne daj bože da mi zafali. Pola sam podijelila, pola ostavila sebi i to je to, kaže nam Ivanka Pole, Vukovarka koja živi u Zagrebu i prodavačica je u kiosku Tiska.

Ivanka je, naime, dobila nagradu za najbolju hrvatsku radnicu 2020. godine te je u konkurenciji od 572 radnika odnijela pobjedu i nagradu od 100.000 kuna. Samo dio tog iznosa je zadržala, dok je ostatak podijelila. Od toga čak 20.000 kuna obitelji iz Tovarnika koju osobno toliko dobro nije niti poznavala. Posjetili smo je povodom 20. rođendana nagrade Ponos Hrvatske.

- Bila sam na godišnjem odmoru u Slavoniji i bilo mi je teško kada sam vidjela da nemaju osnovne stvari za život. Rekla sam sama sebi ako budem ikada imala novaca, pomoći ću im. To se ostvarilo, dobili sam tu nagradu i napravila sam to što sam napravila - rekla je Ivanka.

Novac im je uručila 2021. godine, netom prije Božića.

- Oni su bili iznenađeni, šokirani, nisu vjerovali da im netko nešto daje. To su novci, nije to neka stvar, bili su jako iznenađeni. Nisu oni to htjeli, bilo im je neugodno ali im je na kraju bilo drago - prepričala nam je taj trenutak.

Zagreb: Ivanka Pole - Ponos Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Dodala je i kako joj je cijela nagrada bila još slađa i draža jer ju je mogla podijeliti s nekim kome je taj novac bio potreban.

- Podijelila sam novac i svojim prijateljima i radnoj kolegici, baš sam ih htjela sve počastiti - kaže i dodaje kako joj je zbog toga srce veliko. S obitelji kojoj je darovala novac, kaže nam, redovito je u kontaktu.

- Kad god dođem u Slavoniju se vidimo. To što sam ih darovala, ta tema, to je prošlost, idemo dalje. Družimo se, poštivamo se više, nekako smo se sjedinili - govori.

Istaknula je kako ju je nominacija za nagradu, sada kada pogleda u prošlost, jako iznenadila.

- Mene je iznenadilo kad su mi rekli da su me prijavili na nagradu, rekla sam da nisam jedina, da ima još ljudi koji rade. Pobijedila sam, ipak mi je drago što ljudi vide da netko želi drugom pomoć, da ne gleda sebe - kaže ponosno. Svoj posao htjela je raditi još dok je bila u vrtiću, pa ističe kako je uvijek ista, s osmijehom dolazi i odlazi s posla.

Zagreb: Ivanka Pole - Ponos Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

- Kupci i dalje sjećaju, govore mi: vi ste teta koja je pobijedila, baš nam je drago što ste vi dobili, e neka ste vi dobili. Više je starijima stalo da glasaju za nekoga nego mladima. Starima treba pomoć, a mladi dođu, kupe i odu - kaže Ivanka.

Drugim ljudima poručuje da budu dobri prema sebi i drugima.

- Treba pomoći drugima da bi drugi pomogli tebi. Treba dobrotu i ljubav širiti dalje, kako bi ljudi vidjeli da ona i dalje postoji. Dobro uvijek pobjeđuje zlo. Zlo uvijek možete napraviti, dok dobrotu trebate zaslužiti. Dobrota se kad tad vidi i u njoj je puno ljepše živjeti nego u zlu. Da vam bude lijepo, dobrotu treba živjeti - zaključila je.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Končar, Fina, Janaf, Studenac i Wiener osiguranje VIG.