Martina Andrijanić (27) iz Slavonskog Broda svjetska je prvakinja u brzini nadijevanja kobasica, i to trostruka. Prvi put se natjecala 2014. u malom istarskome mjestu Sveti Petar u Šumi.

- Bio je to za mene velik izazov jer nikad nisam vidjela kako se to radi. Kad sam došla do stola, gdje su me čekali posuda s mljevenim mesom, crijeva i šiba, pomislila sam: ‘Bože moj, što ću ja s ovim?’, a onda su mi pokazali kako se to radi. Istina, za mene je to bilo neizvedivo, ali krenula sam i pobijedila sam – rekla je Martina nakon što se vratila s natjecanja 2015., na kojem je opet pobijedila. Pojasnila je o čemu je riječ.

- Riječ je o tradicionalnoj istarskoj kobasici, koja se razlikuje od naše slavonske po tome što ne sadrži crvenu papriku. Prvi put, a i na dva natjecanja poslije toga, u 15 minuta napunila sam prstima kobasicu dugu dva metra, što je bio najbolji rezultat. Imam svoju tajnu, koju ne bih htjela otkriti jer želim zadržati naslov najbolje na svijetu – rekla je Martina dodavši da joj tu titulu još nitko nije preoteo, što znači da nitko nije za kraće vrijeme uz pomoć prstiju i vrbova pruta napunio kobasicu određene dužine.

Ova mlada djevojka, koja se školovala za mesara, kaže da joj je to obiteljska tradicija jer su u obitelji mesari njen otac i brat. Kaže da jako voli svoj posao. Trenutno radi u Premium mesnici mesarskog diva Ravlić iz Petrijevaca kraj Osijeka.

'Znali su me i ponižavati'

- U 11 godina doživjela sam svašta, od pohvala pa do ponižavanja, ali ja se nisam dala. Danas ljubim svog petogodišnjeg sina, radim posao koji jako volim, pišem knjigu u kojoj ću iznijeti svoja iskustva vezena za slavonske kulinarske suhomesnate delicije. Očekujem da će knjiga ugledati svjetlo dana za predstojeći Međunarodni dan žena. Teme u knjizi su proizvodnja trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda, primarna obrada stoke za klanje, tehnologija, čemu ću dodati i prodaju kao najnovije iskustvo – kaže nam Martina o samo dijelu planova, kojih ima na pretek.

Uz mesarstvo, završila je i komercijalnu školu. Zahvalna je svima u Mesnoj industriji koji su joj dali priliku da se pokaže i dokaže, a posebno voditelju mesnice Marku Olujeviću.

Želi podijeliti svoje znanje

– Lijepo je raditi s Martinom, to što je svjetska prvakinja svakako nam je drago jer nema mesnica koje se mogu time pohvaliti – rekao je Olujević.

Martinina uža specijalnost u mesarskoj branši su suhomesnati proizvodi, kako ona kaže - “skupi proizvodi”, kulen i kulenova seka. Mada je zadovoljna trenutnim poslom, ova vrijedna djevojka želi svoje znanje prenijeti na mlađe, tako da joj je posao profesorice u školi jako primamljiv. Nada se da će upornošću i radom i to uspjeti jer, kako kaže, nema toga što žena ne može samo ako želi.