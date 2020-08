Slavonka: Šalju mi dodatke prehrani, a nisam ih naručila

Dodatak prehrani ponude na dar samo uz plaćanje poštarine pa ga nastave slati svakih 20 dana i traže da se plati

<p>Nisam željela te dodatke prehrani niti sam pristala na daljnju suradnju, no ostavljaju mi ih u sandučiću i traže da platim, požalila se Slavonka.</p><p>Ispričala je kako je tekao razgovor s djelatnicom Helvetia Apotheke.</p><p>- Zvali su me na ķućni telefon i kao zahvalu za anketu rekli mi da mogu odabrati i dobiti jedan od njihovih proizvoda na probu. Između ostalog nejasnoga govora žena napominje da taj probni proizvod ne plaćam, nego samo poštarinu - ispričala je.<br/> Stigao je prvi paketić.</p><p>- Poštar je ostavio proizvod i račun od 29,90 kuna za tablete, tablu od 20 komada. Potom stižu još dvije s računom od 32 kune i 37 kuna, pa opomena za neplaćeni dug od 103,90 kuna. Sve je bilo ostavljeno u sandučiću - začudila se novim paketima.<br/> Potom se prisjetila kako je tekao razgovor s djelatnicom koja joj je ponudila nagradu.</p><p>- U moru priče ona je spominjala prvu isporuku, drugu isporuku i ako sam zadovoljna mogu nastaviti suradnju. Ja ni jednom nisam pristala na daljnju suradnju niti daljnje isporuke, samo naivno na prvu, za koju me navela da mislim da je besplatan uzorak. Na kraju razgovora sam rekla da mi ništa ne šalje jer neću uzimati te dodatke prehrani. No djelatnica je rekla da nisam obavezna dalje uzimati i da mogu samo probati. Tako me nagovorila da ih pošalju, no nastavili su slati - ogorčena je postupkom.</p><p>Dodala je da iz obavijesti koje je dobila uz proizvod nije uspjela shvatiti zašto to šalju i što treba napraviti. Poslala nam je uplatnice s pripadajućim pismima. U prvom koje je primila ne piše da treba otkazati slanje sljedeće pošiljke.</p><p>Samo navode da magnezij treba redovito uzimati i “kako bismo bili sigurni da ćete svoju preporučenu dozu uvijek imati na dispoziciji, svakih 20 dana ćemo dostaviti u vaš dom 20 tableta po cijeni od 37 kuna”.</p><p>Ta rečenica bi trebala značiti da mora otkazati dostavu novih doza ako ih ne želi, a to su potvrdili i iz Helvetia Apoteke poslavši nam taj dio teksta na uplatnici. </p><p>- Žao nam je ako je pri prvom pozivu došlo do nerazumijevanja. Račun za probni proizvod je uvijek 29,90. Na prvom računu piše da se šalje svakih 20 dana, a na poleđini su informacije za otkazivanje. Korisnica se za rješavanje situacije može javiti u službu za korisnike - rekli su iz Helvetia Apotheke.</p><p>O takvom slučaju pisali smo i prije dvije godine. Tad su iz Ministarstva gospodarstva odgovorili da je više potrošača upozorilo na takve nepravilnosti i da je tržišna inspekcija pokrenula nadzor nad trgovačkim društvima u Hrvatskoj koja su povezana s trgovcem Helvetia Apotheke iz Banje Luke.</p><p>- Tržišna inspekcija je 2018. utvrdila da su prigovori potrošača opravdani i riješeni su u njihovu korist, obustavljene su daljnje isporuke i zatvorena sva potraživanja - odgovorili su iz Državnog inspektorata, čiji je sad dio i tržišna inspekcija.<br/> Dodali su da se čitateljica nezadovoljna poslovnom praksom može požaliti tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata, koja će ponovno obaviti nadzor i o tome je obavijestiti.</p><p>Iz udruga za zaštitu potrošača kažu da je to agresivna i nepoštena poslovna praksa te da potrošač proizvod može vratiti u roku od 14 dana bilo da je odustao od kupnje ili mu je stiglo nešto što nije naručio.</p>