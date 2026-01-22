Dvije bivše zaposlenice Partner banke u Osijeku tijekom 20 godina ukrale su od banke i klijenata više od 2,2 milijuna eura
Slavonske bankarice kradljivice: 'Ne mogu vjerovati da je ukrala milijune. Pa živjela je skromno'
Nevjerojatno je zvučala vijest koju je objavila Policijska uprava osječko-baranjska da su uhićene dvije bankarice koje su tijekom proteklih 20 godina uspješno potkradale klijente banke u kojoj su radile. Tijekom tog perioda, točnije od 27. listopada 2005. do 13. ožujka 2025. godine, nezakonitim su ovjerama bankovnih papira sebi pribavile više od 2,2 milijuna eura, više od 95.000 američkih dolara te gotovo 30.000 švicarskih franaka.
