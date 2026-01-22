Obavijesti

Slavonske bankarice kradljivice: 'Ne mogu vjerovati da je ukrala milijune. Pa živjela je skromno'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 2 min
Dvije bivše zaposlenice Partner banke u Osijeku tijekom 20 godina ukrale su od banke i klijenata više od 2,2 milijuna eura

Nevjerojatno je zvučala vijest koju je objavila Policijska uprava osječko-baranjska da su uhićene dvije bankarice koje su tijekom proteklih 20 godina uspješno potkradale klijente banke u kojoj su radile. Tijekom tog perioda, točnije od 27. listopada 2005. do 13. ožujka 2025. godine, nezakonitim su ovjerama bankovnih papira sebi pribavile više od 2,2 milijuna eura, više od 95.000 američkih dolara te gotovo 30.000 švicarskih franaka.

Trump: Dobro je prošao sastanak sa Zelenskim
Trump: Dobro je prošao sastanak sa Zelenskim

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

