PALA NA NOGOSTUP

Slavonski Brod: 22-godišnjak udario pješakinju dok je vozio unatrag, žena teško ozlijeđena

Piše Marta Divjak,
Slavonski Brod: 22-godišnjak udario pješakinju dok je vozio unatrag, žena teško ozlijeđena
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv vozača podnesena je kaznena prijava, priopćili su iz policije

Pješakinja (82) je teško ozlijeđena nakon što ju je 22-godišnjak teretnim automobilom udario vozeći unatrag u nedjelju u Slavonskom Brodu. Žena je nakon udarca pala na nogostup, a liječnička pomoć joj je odmah pružena bolnici u Slavonskom Brodu. Ozljede su okvalificirane kao teške te je zadržana na daljnjem liječenju.

- Protiv vozača podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - priopćili su iz policije.

