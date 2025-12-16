Slavonski Brod: 22-godišnjak udario pješakinju dok je vozio unatrag, žena teško ozlijeđena

Pješakinja (82) je teško ozlijeđena nakon što ju je 22-godišnjak teretnim automobilom udario vozeći unatrag u nedjelju u Slavonskom Brodu. Žena je nakon udarca pala na nogostup, a liječnička pomoć joj je odmah pružena bolnici u Slavonskom Brodu. Ozljede su okvalificirane kao teške te je zadržana na daljnjem liječenju.

- Protiv vozača podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - priopćili su iz policije.