Drama kod Grubišnog Polja! Ovca zalutala u magli i izazvala lančani suda, sudjelovala 3 auta

U večernjim satima, oko 18 sati, u mjestu Orlovac Zdenački dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.

Prema dostupnim informacijama, na kolnik je iznenada istrčala domaća životinja – ovca, zbog čega je vozač prvog vozila naglo zakočio. Zbog neprilagođene brzine i smanjene vidljivosti, vozači dvaju vozila koja su se kretala iza njega nisu uspjeli na vrijeme reagirati te su udarili u zaustavljeno vozilo, što je rezultiralo lančanim sudarom.

U prometnoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba, no na sva tri vozila nastala je znatna materijalna šteta.

Očevid su na mjestu događaja obavili policijski službenici, a promet se na toj dionici ceste odvijao usporeno do uklanjanja vozila s kolnika.