Slavonski poljoprivrednici su ogorčeni: 'Ovo je samo čavao u lijes, pokopali su poljoprivredu'

U Andrijaševcima kod Vinkovaca strašna slika na travnjaku ispred kuće OPG Mayer ležale su mrtve svinje, krvi je bilo po svuda.

- Neke su od svinja bile još žive, teturale su i padale na tlo, dio sam ih iz svinjca izvukao ja da pokažem svima što nam rade. Htio sam da se to pokaže u medijima, koji ne smiju o tome pisati, jer mislim da sam pročitao svega tri ili četiri teksta na tu temu, jer sve ide po HDZ-ovoj liniji. To traje već tri mjeseca. Svinjska afrička kuga, kako god da je nazvali mislim da je još jedan čavao u lijes u kojemu je pokopana naša poljoprivreda. Mi nemamo Ministarstvo poljoprivrede već Ministarstvo protiv poljoprivrede. Jutros su nam u dvorište došla dvojica muškaraca, počeli su oblačiti bijela odjela, rekli su da nam moraju pobiti sve svinje. Gledao sam ih u čudu, zamislite tražili su me ljude da im pomognu. Došli su pola sata nakon što nas je posjetio Ante Rajković, načelnik Općine Andrijašević koji je pitao mog oca da li nam treba pomoć kod izvlačenja svinja, na što mu je otac odgovorio da ćemo s traktorom izvlačiti svinje. Kasnije smo saznali da je on dan ranije uputio dopis ministarstvu u kojem stoji da ćemo to uraditi mi, a jutros je došao pitati. Pobili su mi 40 komada svinja koje su ove jeseni trebale biti prerađene u slavonske delicije,. Kulen, kobasice, kulenovu seku. Osim mene zaradu će izgubiti još oko tridesetak domaćinstava, koja se bave tim poslom, jer ljudi žele kupiti kobasice i kulen koji su napravljeni od domaće svinje – rekao je Marko Majer, mladi poljoprivrednik koji je ogorčen postupkom, a njegova supruga je dodala da su im u dvorište došli nenajavljeni.

Foto: čitatelj/24sata

- Prije sedam dana prijmetio sam da su neke svinje legle i prestale su jesti, da bi veterinari kod njih sedam ili devet utvrdili da su zaražene. Donijeli su odluku da pobiju sve svinje. Inače ta psihoza oko svinja traje tri mjeseca možda i više. Nitko nama ništa ne govori. Ne znamo traje li godinu dana zabrana za nastavak držanja svinja, da li će naknada po kilogramu biti dva eura, manje ili više, koga god da pitamo nitko nam ništa sa sigurnošću ne može reći. Očito će biti red pakirati kofere i preko granice i kod nekoga drugoga potražiti posla da bi se prehranila obitelj – rekao je Marko ukazujući na neke nepravilnosti tijekom ove svinjske kuge.

Foto: čitatelj/24sata

- Tu blizu nas je PIK-ova farma i neki dan sam sasvim slučajno vidio kamione koji tamo stoje, otišao sam tamo i jednog od vozača sam pitao što rade tamo, rekao mi je da čekaju da Agroproteinkini kamioni odvezu uginule svinje, a da će oni "navodno" žive svinje premjestiti na drugu farmu, možeš se misliti da je bilo tako. Puna dva kamiona, a svaki vozi po osam tona natovarili su uginulim svinjama. Kada su ljudi vidjeli što se radi, javna je tajna da ljudi kolju svinje i meso spremaju u kištre, jer će ostati bez njih – kaže Majer.