Slikala se gola, ostala bez oca, stana i posla, sad traži dečka

В настоящий момент перевожу шикарную статью с немецкого языка в журнале Psychologie heute (Психология сегодня) о том, что такое дом, что он значит для нас, что это за чувство «быть дома»..? • Шикарную, потому что написано грамотно именно с психологической точки зрения. И про исследования, и примеры из жизни - не скучно читать. При чем приводятся такие слова, значение которых настолько глубокое, что и на русский то одним словом не переведёшь!) • Это очень актуально для меня во-первых: потому что у меня давно нет чувства дома и очень хочется разобраться в этом вопросе, а во вторых там столько интересной лексики - с ума сойти!) Так вот. Наше жильё отражает то, какие мы есть, кем мы являемся. Если в доме что-то сломано, недоделано, захламлено, не сочетается между собой, раздражает - о чем это говорит? О том, что внутри тебя самого что то происходит. Буквально - ты смотришь на окружающую тебя обстановку - как в зеркало. Все в нем - твоё. В статье говорится о том, как сильно влияет на выбор вещей наше бессознательное. Те вещи, которые мы выбираем, приобретаем, показывают наш вкус, который сформировался в дошкольном возрасте, когда в родительском доме мы чувствовали себя в безопасности, когда нам было спокойно и хорошо. Вспоминая свой тяжелый период в жизни, когда я купила квартиру и переехала туда одна, без молодого человека, с которым мы были вместе на тот момент, я только сейчас осознаю, что жила около года без света. Вы понимаете?! Без света! У меня была одна лампочка из икеи настольная - и все! Настолько было темно в душе, что и физически видимо тоже бессознательно я жила в темноте... В общем много разных озарений в процессе перевода, как и новых слов. А я ещё даже не закончила её переводить. Учите языки. Целую, Аня)

