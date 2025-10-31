Slike užasa: Uragan Melissa sravnio gradove na Jamajci! 50 žrtava, za mnogima se traga...

Uragan Melissa, oluja pete kategorije, poharao je karipski otok i odnio najmanje 50 života. Za mnogima se traga. Premijer Jamajke Andrew Holness izjavio je kako je grad Black River na jugozapadnoj obali 'doslovno potpuno uništen'...
Usporedba satelitskih snimaka prije i poslije oluje zorno prikazuje razmjere katastrofe, osobito na ušću rijeke Black River u Karipsko more.
Usporedba satelitskih snimaka prije i poslije oluje zorno prikazuje razmjere katastrofe, osobito na ušću rijeke Black River u Karipsko more.
Usporedba satelitskih snimaka prije i poslije oluje zorno prikazuje razmjere katastrofe, osobito na ušću rijeke Black River u Karipsko more.
Na širim prikazima vidljivo je da je većina zgrada teško oštećena, a ulice su prekrivene ruševinama. Rijeka se izlila iz korita, ostavljajući za sobom smeđi trag mutne vode i sedimenata duž obale.
Približavanjem centru grada šteta postaje još očitija. Velikoj bijeloj zgradi tržnice Black River vjetar je u potpunosti odnio krov, a ista sudbina zadesila je i skladište s narančastim krovom.
Iako se čini da vatrogasna postaja još uvijek stoji, pretrpjela je teška oštećenja. Većina drugih zgrada u središtu grada u znatno je gorem stanju - primjerice, popularni kafić izgleda kao da je u potpunosti nestao.
Uragan Melissa protutnjao je Karibima nakon što je pogodio drugi najveći grad na Kubi, uzrokujući razaranje na Jamajci i poplavljujući Haiti, gdje je poginulo najmanje 25 ljudi, prenosi Reuters.
Melissa je dan ranije pogodila Jamajku kao najjači uragan ikada koji je izravno pogodio njezine obale, s vjetrovima od 298 km/h, što je znatno iznad minimalne jačine za kategoriju 5, najjaču klasifikaciju za uragane.
AccuWeather procijenio je da je Melissa samo na Jamajci prouzročila 22 milijarde dolara štete i ekonomskih gubitaka, te da bi obnova mogla trajati desetljeće ili više.
Nadalje, oko 77 posto Jamajke ostalo je bez struje. Istodobno je glavni grad Kingston pošteđen najveće štete.
Tamošnja vlada naglasila je da će skloništa za hitne slučajeve držati otvorenima tijekom cijelog tjedna jer ljudi nastavljaju dolaziti iz razorenih domova.
Meteorolozi u AccuWeatheru rekli su da je Melissa treći najintenzivniji uragan zabilježen na Karibima, nakon Wilme 2005. i Gilberta 1988. - posljednje velike oluje koja je izravno pogodila Jamajku.
