LJUDI U BOLI I PANICI

Slike užasa: Uragan Melissa sravnio gradove na Jamajci! 50 žrtava, za mnogima se traga...

Uragan Melissa, oluja pete kategorije, poharao je karipski otok i odnio najmanje 50 života. Za mnogima se traga. Premijer Jamajke Andrew Holness izjavio je kako je grad Black River na jugozapadnoj obali 'doslovno potpuno uništen'...
Aftermath of Hurricane Melissa in Jamaica
Usporedba satelitskih snimaka prije i poslije oluje zorno prikazuje razmjere katastrofe, osobito na ušću rijeke Black River u Karipsko more. | Foto: Octavio Jones
