Slomljeni kolege nakon tragične smrti vozača hitne za 24sata: 'Bio je ljudina, tu noć nije stao'

Bio je duša od čovjeka. Uvijek je bio dobre volje i nasmijan. Rijetko kad ste ga mogli vidjeti loše raspoloženog. Baš nas je pogodilo, jako. Bio je dobra duša na poslu, bit će teško nastaviti bez njega. Dolaziti na posao, a da ga ne susretnemo više. Ile, zaista nisi fer što si nas ostavio, u suzama nam govore kolege Ile Gočevskog (41), vozača hitne pomoći iz Kočana koji je preminuo nakon što je cijelu noć prevozio ozlijeđene iz požara u diskoteci Puls. Gočevski je preminuo nakon što je otišao kući odmoriti se od napornog i dugog dana prevozeći ozlijeđene. Zaspao je i više se nije probudio.

- Nije se žalio ni na što taj dan. Jednostavno njegovo veliko srce nije moglo izdržati tu preveliku tugu. Nije bilo nikakvih problema. Nije mi ništa rekao, a vidio sam se s njim taj dan. Ne znam, zaista ne znam - s knedlom u grlu nam govori njegov kolega koji je taj dan također radio.

- On je poznavao tu djecu, Poznaje njihove roditelje. I sam je otac sina kojeg je sad ostavio iza sebe. Poistovjetio se. Očito je to bilo previše za njega. Kad je sve to vidio. To je, znate, sve bilo iz prve ruke. On ih je vidio u najgorem mogućem slučaju. Previše je to za čovjeka, a pogotovo za našeg Ilu, koji je bio jako osjećajan i empatičan čovjek. Ma ljudina - govori nam njegov drugi kolega.

Ile je, kako nam govore njegove kolege, prvi uskočio u vozilo hitne pomoći i krenuo u akciju.

- To je bio čovjek prepun energije. Kod njega nije postojalo ne. On je sve odrađivao davajući stopostotnog sebe. U Kočanima je živio više od 15 godina, ali su ga svi zavoljeli. Nažalost, većina roditelja koja su izgubila djecu u tom prokletom klubu su njegovih godina. To je sve bilo previše. On je te noći vozio nekoliko tura, nije htio stati. Čuo je vrištanja, pozive upomoć... Nema što nije čuo i vidio. To je sve previše... Previše za jednog tako dobrog čovjeka - pričao nam je njegov kolega i krenuo plakati.

Pogreb voljenog Ileta bio je jučer na gradskom groblju u Kočanima. Rodbina, prijatelji, ali i mnogobrojni uzvanici nisu se mogli suzdržati. Suze, jad, ali i bijes. Sve se to moglo vidjeti na pogrebu.

- Neka mu je laka zemlja. Ostavio je ogromno prazninu iza sebe. Teško je, zaista je teško govoriti o njemu znajući da ga više nema. Ile, prijatelju, pazi nas i čekaj kod sebe - poručili su njegovi kolege.

Podsjetimo, u stravičnom požaru koji je bio tijekom koncerta u noćnom klubu u Kočanima, u Makedoniji, u noći sa subote u nedjelju poginulo je najmanje 59 ljudi, a više od 150 ih je ozlijeđeno od kojih je više od 45 u kritičnom stanju.