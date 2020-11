Slovaci testirali preko 3 i pol milijuna ljudi, pozitivnih 1 posto

Projekt masovnog testiranja Slovaka u dva dana prate druge zemlje koje traže načine da uspore širenje korona virusa i izbjegnu preopterećenje svojih zdravstvenih sustava

<p>Više od 3,6 milijuna Slovaka, oko dvije trećine ukupne populacije, testirano je na korona virus tijekom vikenda, rekao je u ponedjeljak premijer <strong>Igor Matovič</strong>.</p><p>Projekt masovnog testiranja Slovaka u dva dana prate druge zemlje koje traže načine da uspore širenje korona virusa i izbjegnu preopterećenje svojih zdravstvenih sustava. </p><p>Ukupno 38.359 ljudi, odnosno 1,06 posto, bilo je pozitivno na korona virus i moraju u karantenu, rekao je Matovič na konferenciji za medije.</p><p>- Duboko vjerujem da će ovo rješenje funkcionirati u Slovačkoj ako se oni koji su negativni nastave ponašati odgovorno, a oni koji su pozitivni ostanu u karanteni sa svojim obiteljima - dodao je Matovič.</p><h2>Cilj izbjeći zatvaranje zemlje</h2><p>Slovački premijer odlučno je gurao taj projekt kako bi usporio širenje korona virusa i izbjegao zatvaranje zemlje.</p><p>Neki stručnjaci su ga kritizirali jer su korišteni antigenski testovi koji su brži, ali manje precizni od laboratorijskih PCR testova. Stručnjaci su naveli da su antigenski testovi bolji za ciljane programe i da ih treba provoditi zajedno s drugim mjerama. </p><p>Matovič je rekao da je vlada svjesna toga, ali je smatrala da bi koristio i polovičan uspjeh u otkrivanju zaraženih ljudi. </p><p>Rezultati testiranja za vikend pokazali su da je stopa zaraze znatno pala u četiri okruga gdje je proveden pilot projekt masovnog testiranja prije tjedan dana, dodao je premijer.</p><p>Djeca do 10 godina nisu se testirala, a testiranje za sve ostale bilo je dobrovoljno. No oni koji su odlučili da se neće testirati moraju ići u karantenu. </p><p>- Morali smo se testirati, inače ne bismo mogli ući ovdje. Nažalost, tako je kako je - rekao je <strong>Patrik Kvasovec</strong>, kupac u trgovačkom centru u Trenčinu, sjeverno od Bratislave. </p><p>Slovačka je, u usporedbi s drugim dijelovima Europe, zabilježila relativno mali broj slučajeva od početka pandemije u ožujku, ali je broj zaraženih porastao proteklih tjedana. Vlada je zbog toga upozorila da bi moglo doći do preopterećenja bolnica. </p>