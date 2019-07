Slovačka: Naši informatički olimpijci pokorili su i Njemce

Naši mladi informatičari donose u Hrvatsku nove medalje! Na 26. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi u Slovačkoj naš tim osvojio je jednu zlatnu i dvije srebrne medalje.

Patrik Pavić osvojio je zlato, a Dorijan Lendvaj i Krešimir Nežmah srebro. Pavel Kliska nastup završio bez medalje, ali na samoj granici s broncom, izvijestili su iz Hrvatskog saveza informatičara. Treba istaknuti kako je ovo najmlađa informatička reprezentacija u povijesti hrvatskih nastupa na međunarodnim olimpijadama.

Foto: Hrvatski savez informatičara

S članovima hrvatske informatičke reprezentacije putovali su njihovi stručni voditelji Josip Klepec i Stjepan Požgaj te odgovorni voditelj Krešimir Malnar. Sjajan rezultat dečki su postigli u konkurenciji 55 natjecatelja iz 13 zemalja, a koliko je njihov uspjeh velik govori i činjenica da su pobijedili i njemački tim (osvojili su broncu), koji dolazi iz daleko bogatijeg i naprednijeg obrazovnog sustava.

- Mi smo već dugi niz godina jako dobri na ovim natjecanjima, s obzirom na veličinu Hrvatske i nije ništa čudno da potučemo velike zemlje. Svojevremeno je u vrhu bila Češka, a ove je godine jako dobra bila i Rumunjska. Mi smo uvijek dobri, naš prošlogodišnji plasman na svjetskoj informatičkoj olimpijadi bio je 23. mjesto, a nijedna zemlja ispod nas nije bila manja. 2011. osvojili smo tri zlata i broncu, bili smo 4. na svijetu - kazao nam je Krešimir Malnar na povratku iz Slovačke.

Kako on ističe, obećavajuće je što se ovdje radi o doista mladoj reprezentaciji, Patrik i Dorijan učenici su prvog razreda srednje škole, Krešimir drugog razreda, a Pavel je učenik trećeg razreda. Dosad su olimpijski tim činili uglavnom maturanti ili učenici trećih razreda, a zanimljivo je kako su svi najtecatelji učenici zagrebačke XV. gimnazije, MIOC-a.

- To je, uz mladost natjecatelja, druga specifičnost ovog tima. Za ovaj uspjeh posebno su zaslužni profesor informatike i njihov mentor Nikola Dmitrović, te ravnateljica MIOC-a Ljiljana Crnković, koji su dokazali koliko je važan sustavan rad s djecom i trud profesora mentora. Zanimljivo je da su olimpijski tim 2008. činili učenici zagrebačke V. gimnazije - navodi Malnar.



Informatička olimpijada (CEOI 2019) održala se u Bratislavi od 23. do 29. srpnja i okupila je 55 natjecatelja iz 13 zemalja - Hrvatske, Češke, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Armenije, Austrije, Italije, Švicarske i Ukrajine.

Natjecanje se sastoji od rješavanja šest problemskih zadataka kroz dva dana natjecanja, u programskim jezicima C/C++ i Java pod operativnim sustavom Linux. Svaku zemlju sudionicu zastupao je tim od četiri učenika do 20 godina starosti i dva voditelja.

Nastup i pripreme mladih informatičara organizirao je Hrvatski savez informatičara, a program se financira iz javnih potreba RH za tehničku kulturu, dok pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Dečki se u ponedjeljak navečer vraćaju u Hrvatsku.