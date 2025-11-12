Slovak se utopio kod Šibenika

U ponedjeljak, 11. studenog, u jutarnjim satima, Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je dojavu da se u moru, u plitkoj priobalnoj zoni, u mjestu Žaborić nalazi muško beživotno tijelo, izvijestila je na svojim stranicama PU šibensko kninska.

Nesretni muškarac je 49-godišnji Slovak...

- Na tijelu 49-godišnjeg državljanina Slovačke nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela - pišu iz policije.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku.