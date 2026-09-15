Slovenac prijavio da vozi 106 tona otpada u Bugarsku, pa ih ilegalno iskrcao u Slavoniju!

Slučaj Slovenca koji je u Hrvatskoj osnovao jednostavnu tvrtku za 1,33 eura i preko nje ilegalno dovezao čak 106 tona u slavonski gradić Otok dobio je novi zaplet. Za 24sata potvrdili su iz Državnog inspektorata da je 106 tona otpadne plastike i tkanine bilo zavedeno u papirima kao da će biti prevezeni na oporabu u Bugarsku, a završili su ostavljeni u dvorištu, među obiteljskim kućama. Iz odgovora Inspektorata možemo zaključiti kako je nemoguće da je Slovenac to učinio bez znanja vlasnika zemljišta koji su mu iznajmili nekretninu.

A također je jasno da je nekretnina bivše pilane unajmljena samo za svrhu ilegalnog odlaganja otpada jer je praktički isti tren kad je potpisao ugovor, počeo ilegalno dovoziti otpad. Ali još nije jasno kako je uopće mogao preuzeti otpad i voziti ga iz Italije ako mu tvrtka uopće nema niti jednu dozvolu da smije bilo što raditi s otpadom. Da dozvola nema, također nam je dodatno potvrdio Inspektorat.

Podsjetimo, mještani su u kolovozu prijavili kamione koji su počeli dovoziti velike vreće u njihovo mjesto. Prvo su na teren izašli komunalni redari, a onda je gradonačelnik Slavko Grgić sve prijavio Inspektoratu i policiji. Inspektori su utvrdili da su otpadna plastika i tkanina ilegalno uvezeni te su podignuli kaznene prijave protiv tvrtke i odgovorne osobe. Tvrtka koja je dovezla otpad je Koda 23 Matej i registrirana je na adresi stambene zgrade u Umagu još 2022. godine. Od tada pa do kraja prošle godine nisu prijavili nikakvu poslovnu aktivnost - prihode, rashode, dobit... Vlasnik tvrtke je Slovenac Matej Krkoč, koji je prijavljen na adresi u Kopru.

Dobro je što su inspektori utvrdili i tko je sve sudjelovao u ovom ilegalnom prijevozu, a pronašli su i pošiljatelja u Italiji. To će olakšati postupak povrata, koji je Inspektorat već naredio, ali iz Ministarstva zaštite okoliša nisu nam odgovorili na upit o daljnjoj proceduri i vremenu povrata.

- Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata je u inspekcijskom postupku utvrdila da je na nekretnini u vlasništvu fizičke osobe u Gradu Otoku uskladišteno 85 tona otpadne plastike i 21 tona otpadnog tekstila. Utvrđeni su i svi sudionici uključeni u prekogranični promet otpadom, od proizvođača ovih vrsta otpada u Italiji do osoba koje su bile uključene u organizaciju, prijevoz i prihvat otpada u Republici Hrvatskoj - kažu iz Inspektorata.

Kriminalističku obradu ovog slučaja već je počelo Općinsko državno odvjetništvo u suradnji s policijom, a vjerojatno zbog tajnosti izvida iz ODO Vinkovci nisu nam odgovorili koga su sve obuhvatili i što su utvrdili.

- Pošiljke otpada uvezene su iz Italije tijekom srpnja 2026. godine, njihovo krajnje odredište, prema priloženoj dokumentaciji, je postrojenje za oporabu u Bugarskoj - odgovorili su nam iz Inspektorata te ističu da su tvrtki zabranili daljnje obavljanje prometa otpadom, a do povrata otpada on će ostati na lokaciji u Otoku.

Ako su pošiljke otpada dovezene tijekom srpnja, to znači da je nekretnina veća od 7200 kvadrata od početka zakupljena za ilegalni otpad. Inspektorat nam je odgovorio da je ugovor o zakupu potpisan 20. srpnja ove godine, dakle već pri kraju mjeseca. Pitali smo ih i je li vlasnik znao za što će biti iskorišteno zemljište. Podsjetimo, kao vlasnica zemljišta vodi se Otočanka Marica Ivanković, a i ona i njena obitelj žive uz pogon bivše pilane koju su nekad vodili. Inspektorat kaže da ne može potvrditi jesu li oni bili upoznati. Ali...

- U ugovoru o zakupu od 20. 7. 2026. godine jasno je navedena obveza zakupoprimca da zakupodavca pisano obavijesti o obavljanju prerade i skladištenja plastike kao popratnih aktivnosti na nekretnini danoj u zakup - ističu iz Inspektorata.

Gradonačelnik Grgić prvo je pred kamerama pravdao vlasnike da oni nisu ništa znali. Mi smo pokušali doći i do gospođe Ivanković, ali i još jednog člana obitelji, ali nisu odgovorili na zamolbu za komentar. Nisu dali ni komentar ekipi RTL-a koja je bila na terenu. Također, Slovenac Krkoč nije nam odgovorio na pitanja zašto je dovozio otpad u Otok. Vjerojatno će mnogo odgovora dati i kriminalistička istraga.