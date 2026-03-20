Obavijesti

News

Komentari 0
EVO I ZAŠTO

Slovenci ukinuli ograničenje cijena goriva na autocestama: Stigla su drastična poskupljenja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Uredbu o ukidanju regulacije cijena na autocestama slovenska vlada donijela je u četvrtak na dopisnoj sjednici. Razlog tome je veća potražnja i niže cijene goriva u Sloveniji u usporedbi sa susjednim državama, poput Austrije i Italije

U Sloveniji su od danas ukinute regulirane cijene goriva na benzinskim postajama uz autoceste i brze ceste, što je odmah dovelo do drastičnog rasta cijena. Petrol je cijene digao tek neznatno, ali MOL & Ina su to napravili puno drastičnije, piše RTV SLO.

Na portalu goriva.si cijena benzinove 95-ice na Petrolu košta 1,506 eura po litri, a dizela 1,568 eura. To je porast za četiri centa.

Konkurentski ponuđač, MOL & Ina, odlučio se za drastičniji potez. Na njihovim postajama litra 95-oktanskog benzina dosegnula je 1,749 eura, a dizela čak 1,889 eura. To znači da je benzin skuplji za 28,3 centa, a dizel za čak 36,1 cent u odnosu na još uvijek regulirane cijena.

IPAK NIŽE NEGO KOD SUSJEDA SKAČU CIJENE GORIVA U BIH Rezerve ne postoje, a cijene se mijenjaju na dnevnoj bazi...
SKAČU CIJENE GORIVA U BIH Rezerve ne postoje, a cijene se mijenjaju na dnevnoj bazi...

Kako bi se osigurala pouzdana opskrba domaćeg tržišta, vlada je također odlučila iz robnih zaliha osloboditi do 30 milijuna litara dizelskog goriva, uz strogu zabranu njegovog izvoza.

Ovaj potez događa se u kontekstu globalne nestabilnosti na energetskom tržištu. Trenutni sukob na Bliskom istoku doveo je do porasta cijena sirove nafte tipa Brent za otprilike 56 posto od kraja veljače, dosegnuvši cijenu od oko 114 američkih dolara po barelu. Slične probleme osjećaju i druge države u regiji, pa je tako i Srbija produljila zabranu izvoza goriva i oslobodila dio svojih zaliha.

Zbog povećane potražnje posljednjih dana, neki trgovci su odlučili ograničiti točenje goriva. MOL je za fizičke osobe ograničio kupnju na 30 litara, a za kamione i pravne osobe na 200 litara. Sličan potez povukle su i benzinske postaje Shell. Petrol je, s druge strane, uveo privremena ograničenja samo za točenje dizela i loživog ulja u kanistre, i to do 200 litara po kupcu.

KAOS U PERZIJSKOM ZALJEVU Cijena nafte iznad 109 dolara
Cijena nafte iznad 109 dolara

Iako cijene na crpkama izvan autocesta i brzih cesta ostaju regulirane do utorka, i tamo se očekuje rast. Predviđa se da će, unatoč vladinoj intervenciji u trošarine, dizel poskupjeti za 12 centi po litri, a 95-oktanski benzin nešto manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći
SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije
POVIJESNI TRENUTAK

SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026