Slovencima prijete poplave, u tijeku velike pripreme za oluju. Evo kad nevrijeme stiže kod nas

Slovenci se pripremaju za najavljeno nevrijeme. Dok su proteklih dana svjedočili snažnom vjetru i tuči, sad im prijete poplave i dugotrajne i silovite kiše.

- Prema podacima Odjela za meteorološke prognoze Slovenske agencije za okoliš, u četvrtak će od sredine poslijepodneva do subote ujutro lokalno biti mogući jači i dugotrajniji pljuskovi. Oborine će i u subotu biti dosta izražene, ali više neće biti olujne. U nedjelju će ponovno biti pljuskova i nevremena, ali ne tako intenzivnog intenziteta, a količina oborina također će biti manja - upozorava Centar za informiranje (Cors) Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije.

Agencija Arso predviđa da bi danas u 24 sata na sjeverozapadu zemlje moglo pasti od 100 do 125 milimetara kiše, u Primorskoj od 50 do 85, drugdje od 50 do 75. Ništa bolje neće biti ni u petak.

Zbog doista loših prognoza Cors je poslao izvanredni informativni bilten, u kojem čak upozorava i na poplave. Poslijepodne ili navečer nad zemlju će se skupiti crni oblaci.

- U noći na petak bujični tokovi i manje rijeke u sjevernoj i središnjoj Sloveniji u početku će naglo porasti. Rast rijeka će se u petak tijekom dana intenzivirati i proširiti na veći dio zemlje - predviđaju. Nastavljaju: "U početku su vjerojatne bujične poplave i poplave manjih rijeka, u petak tijekom dana i u noći na subotu poplave rijeka u Podravju, Pomurju, Posavju, u porječju Savinje i Krke, Kolpe i šire područje središnje Slovenije.

Očekuje se da će se poplave nastaviti, a ponegdje i pojačati, i u subotu:

- Za to će vrijeme područja s jačim pljuskovima biti poplavljena i oborinskim vodama u nekoliko dijelova zemlje - dalje javljaju.

Arso upozorava da su u razdobljima obilnijih oborina mogući poremećaji u prometu i opskrbi električnom energijom, pa tako i pitkom vodom. Nisu isključeni ni odroni.

Ako živite u blizini vode, vodite računa o svojoj imovini: „Iz donjih prostorija i podruma uklonite hranu, pokretnine, dokumente, novac i druge dragocjenosti. Isključite dovod struje, plina i vode. Ne pokušavajte prijeći vodotok. Budite oprezni pri konzumiranju vode. Pratite trend vodostaja te meteorološke i hidrološke najave i upozorenja te informacije nadležnih službi i tijela - izvijestili su.

A kad stiže nevrijeme u Hrvatsku?

DHMZ meteorolozi prognoziraju naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već u noći i ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim i u središnjim predjelima, a do kraja dana proširit će se i na istok i jug zemlje. Mjestimice će pljuskovi biti jače izraženi i obilniji, a ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz izraženije pljuskove jak i olujan. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverni. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru između 20 i 25 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 °C.

Sutra se upalio meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju zbog olujno nevremena i grmljavine. Ostatak države je u žutom. Prema DHMZ-u, stiže već u noćnim satima.