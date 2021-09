Slovenska vlada otkupit će od Mađarske veliku količinu cjepiva proizvođača Johnson&Johnson, dok neki smatraju da bi njegovu primjenu trebalo obustaviti dok se ne rasvijetli slučaj 20-godišnjakinje koja je umrla dva tjedna nakon cijepljenja.

Kako je u utorak, pozivajući se na neslužbene izvore u ljubljanskom UKC-u objavila Slovenska televizija, ona je umrla je od posljedica moždanog udara, što su u toj ustanovi najprije demantirali, potvrđujući da je u kritičnom stanju, ali su u srijedu potvrdili da je došlo do smrti u jutarnjim satima.

"Na žalost mogu potvrditi da se je borba za njen život neuspješno završila", kazao je u izjavi novinarima Igor Rigler, šef službe za urgentnu neurologiju u Sveučilišnom kliničkom centru (UKC) Ljubljana, dodavši kako se još ne može točno reći je li zaplet povezan s cijepljenjem preminule.

O tome će nakon ispitivanja slučaja stručno mišljenje donijeti posebno povjerenstvo ministarstva zdravstva. To je povjerenstvo prije nekoliko mjeseci potvrdilo da je smrt mlađe žene, supruge slovenskog diplomata koju je u svibnju cijepila slovenska medicinska ekipa cjepivom Johnsson&Johnson, bila povezana s cijepljenjem, nakon čega je dobila trombozu, a na kraju i moždanu kap koja je izazvala smrt.

Prema istraživanjima, teške posljedice nakon cijepljenja vektorskim cjepivima su rijetke, možda jedan slučaj na 100.000 cijepljenja, prenose slovenski mediji.

Cjepivom Johnson&Johnson, koje se aplicira u samo jednoj dozi, u Sloveniji se do sada zaštitilo oko 120.000 ljudi, najviše nakon Pfizer-BioNTecha i AstraZenece. Posebno se tražilo zadnjih tjedana kod onih koji odlaze na turistička putovanja jer se ne mora čekati na drugu dozu i kod onih koji za rad i aktivnosti trebaju obvezno cijepljenje ili covid potvrdu.

Reagirajući na tragičnu smrt mlade žene nakon cijepljenja, vodeća infektologinja Bojana Beović izjavila je za medije kako smatra da bi s primjenom tog cjepiva trebalo privremeno prekinuti, ali da je to njeno osobno stajalište.

"Ovakvi se tragični slučajevi pojavljuju jednom na milijun cijepljenih i nešto takvo nismo očekivali, za to nije bilo nikakvog ozbiljnog upozorenja", kazala je za vodeće medije Beović.

"No, ovaj je događaj tako tragičan da osobno smatram da u ovom trenutku ne bismo više riskirali i da to cjepivo više ne koristimo, makar je drukčije stajalište Europske agencije za lijekove (EMA) i niza zemalja koje koriste to cjepivo. Ja sam za privremenu obustavu primjene, dok se ova situacija ne analizira", kazala je Beović.

To međutim dovodi u pitanje odluku slovenske vlade, koja je u utorak potvrdila da se dogovara o kupnji 100.000 doza cjepiva Johnson&Johnson od Mađarske, koja ima višak na zalihama, dok je u Sloveniji zbog velike potražnje zadnjih tjedana dolazilo do njegove povremene nestašice.

Slovenci obustavljaju korištenje Johnsona

Slovenija će obustaviti cijepljenje cjepivom Johnson nakon smrti mlade pacijentice koja je cijepljena ovim cjepivom, najavio je ministar zdravstva Janez Poklukar. Prošlog je tjedna u Sloveniju stiglo 21.600 novih doza ovog cjepiva, prenosi RTV Slovenija.

- U potpunosti vjerujem struci i njihovim odlukama. Stoga u potpunosti podržavam odluku o povlačenju cjepiva. Struka stalno pregledava cjepiva, njihovu učinkovitost i nuspojave. Do danas je u Sloveniji samo jedan slučaj gdje postoji veza između cijepljenja i smrti - rekao je ministar.

Neki centri za cijepljenje već su počeli povlačiti cjepivo iz svoje ponude. Osim Pfizer Biontecha i Moderne, cjepivo Johnson bilo je u ponedjeljak i utorak dostupno i u UKC-u Ljubljana, ali je sada povučeno. Cjepivo također nije na popisu ZD Ljubljana, gdje se cijepe s druga tri cjepiva (AstraZeneca, Moderna, Pfizer).

Na sjednici u utorak navečer vlada je odlučila da će Slovenija kupiti 100.000 doza Johnsona od Mađarske.

- U Johnsonu je u rujnu iskazan veći interes, pa smo pokušali osigurati dodatne količine. Došli smo do dodatnog cjepiva, ali sada imamo novu okolnost i pričekat ćemo da se slučaj dovrši i koje će daljnje odluke biti donesene od strane struke - najavio je danas ministar Poklukar.