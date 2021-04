U Sloveniji je u četvrtak stupilo na snagu 11-odnevno strogo zatvaranje kojim vlasti žele presjeći treći val pandemije koronavirusa i nagli rast epidemijske krivulje, a u zadnja 24 sata u zemlji je bilo 1335 novih slučajeva zaraze covidom-19.

Premda je broj potvrđenih novih zaraza manji nego dan ranije, udio pozitivnih nalaza je viši i iznosi 23,7 posto, objavila je vlada, što je zabrinjavajući podatak i opravdava uvođenje lockdowna.

Restriktivne mjere koje su na snazi idućih desetak dana uključuju on-line nastavu u školama, zatvaranje u granice regija, zabranu odlaska u države s "crvene" liste, rad državne uprave i javnog prometa u minimalnom opsegu, kao i zatvaranje većine uslužnih djelatnosti i sportskih aktivnosti. Poslodavcima je preporučeno da omoguće rad od kuće ili korištenje godišnjih odmora, a sve to ima za cilj da se "presiječe" opasni treći val epidemije, ali i smanji velik broj novih hospitalizacija, pa i onih s težim tijekom bolesti.

Za ulazak u Sloveniju od ponedjeljka vrijedi isključivo PSR test, a ne antigenski kao do sada, a slovenskim rezidentima zabranjen je odlazak u zemlje s crvene epidemiološke liste uz prijetnje visokom novčanom kaznom.

U zemlji je, po najnovijim podacima ministarstva zdravstva, 13.395 aktivnih slučajeva zaraze i taj broj je u porastu, kao i broj hospitaliziranih, kojih je trenutno 518. Broj smrtnih slučajeva i dalje je manji u odnosu na razdoblje drugog vala epidemije, zbog "preležane" bolesti ili cijepljenja među starijima. Sa sedam novih smrtnih slučajeva ukupan broj preminulih od Covida-19 povećao se na 4.054.

Prosječan broj novih slučajeva potvrđenih zaraza za zadnji tjedan iznosi 1027, objavilo je ministarstvo zdravstva. No, po riječima dr. Leona Cizelja iz znanstvenog instituta "Jožef Štefan", koji za vladu radi matematičke analize i projekcije epidemije, računa se da u sadašnjem trenutku na jednu testiranjem potvrđenu infekciju dolaze dvije do tri neotkrivene, među ljudima koji nisu testirani, pa bi stvarni broj dnevnih zaraza mogao biti četiri do pet tisuća.

Glavni uzrok koji generira treći val epidemije u Sloveniji je sada dominantna britanska varijanta osnovnog virusa, zbog koje je reprodukcijski broj širenja epidemije iznad jedan, pa ju je nemoguće kontrolirati bez zatvaranja, koje je u drugom valu spriječilo gore posljedice od onih koje su zabilježene, upozorio je Cizelj.

Pretpostavlja se da će među onima kod kojih je zaraza danas potvrđena ubuduće biti 80-ak hospitaliziranih i desetak umrlih, a učinci zatvaranja osjetit će se tek dva tjedna po njegovu završetku, naveo je Cizelj dodavši da bi, prema projekcijama, da nije bilo britanske varijante virusa, epidemija u Sloveniji završila u svibnju.

Rastu brojke i u Srbiji

U Srbiji, koja se ubraja među zemlje s visokim postotkom procjepljivanja stanovništva, a jučer je premašila 600.000 registriranih slučajeva korone, stručnjaci ukazuju i na mogućnost davanja treće doze cjepiva osobama čiji imunološki sustav nije adekvatno odgovorio stvarajem antitijela na prvu i drugu dozu.

"To mogu biti i stariji koji nisu dobro odgovorili na primjenu prve dvije doze (cjepiva). Postojat će potreba za tim, ali ne za sve osobe", upozorila je u srijedu Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije (INEP).

Ona je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekla da je riječ o osobama koje su "odgovorile s nižim vrijednostima antitijela", ako se kod njih uoči "infekcija i razvoj simpoma", i ako "vrijednost antitijela nestaje ispod mjerljivih vrijednosti".

Ona je istaknula da su za cjepiva, utemeljena "na novom konceptu" poput Pfizera i AstraZenece, te ruskog Sputnjika V, koja daju "brz humoralni odgovor" već poslije dva-tri tjedna od prve doze, primjene druge doze neophodno za produljenje djelovanja radi dodatne učinkovitosti cijepljenja.

Gnjatović je rekla da kineski Sinopharm potiče imunološki odgovor znatno kasnije jer "sinteza antitijela kreće dva tjedna od primanja druge doze", a katkad "tek nakon četiri-pet tjedana poslije druge doze".

Antitijela se, po njezinoj ocjeni, stvaraju kod većine ljudi starijih od 70 godina, uglavnom kod muškaraca, "slabije od očekivanog", ali da populacija od 18 godina do 65 dobro reagira "i skoro svi imaju očekivani humoralni odgovor".

U situaciji kad stručnjaci dvoje treba li razmišljati o davanju treće doze, Srbija je u srijede u 15 sati prijavila 2.444.395 datih doza cjepiva protiv covida-19, dok je 1.015.507 primilo je i drugu dozu.

Istodobrno, epidemiološki presjek pokazuje da je u posljednja 24 sata covid odnio još 38 žrtava, a od 17.801 testiranog uzorka bilo je 5107 pozitivnih na koronavirus, čime je Srbija premašila psihološku granicu od 600.000 registriranih slučajeva.

Četvrtina novozaraženih je u Beogradu - 1302, dok troznamenkasti broj novozaraženih imaju Novi Sad (289), Niš (247), Kragujevac (173), Kraljevo (139) i Subotica (100).

Srbijanski zdravstveni sustav i dalje trpi velike pritiske jer je i dalje više od 7000 hospitaliziranih - na covid odjelima danas je 7368 pacijenata, od kojih je 290 na respiratoru.