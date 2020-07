Hrvatska na žutoj listi: Stroži režim prelaska granice od sutra

Za tranzit preko Slovenije bez zaustavljanja oni koji dolaze iz destinacija sa "žute" liste u pravilu trebaju Covid-19 negativan rezultat testa, i to ne stariji od 36 sati, a postoje i druge iznimke za koje izolacije nije propisana

<p>Slovenski ministar unutarnjih poslova <strong>Aleš Hojs</strong> potvrdio je u petak da Slovenija od ponoći Hrvatsku spušta sa "zelene" na "žutu listu" epidemiološki manje sigurnih država, čime se zaoštrava kontrola prilikom ulaska u Sloveniju. </p><p>Kako je pojasnio, to je učinjeno zbog pogoršanja epidemiološke slike u Hrvatskoj, ali u prvom redu zbog slovenskih državljana ili onih sa stalnim prebivalištem u Sloveniji koji su lagali slovenskim službenim tijelima prilikom povratka u Sloveniju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đikić o korona virusu </strong></p><p>- Svaki prijelaz neke države sa 'zelene' na 'žutu' listu i obrnuto vezan je uz konkretno epidemiološko stanje - rekao je Hojs, dodavši da je Hrvatska već prešla kriterij od 10 novih zaraza na 100.000 stanovnika dnevno u razdoblju 14 dana.</p><p>Posebni uvjeti za one na "žutoj" listi, a na kojoj su sada uz Hrvatsku i Češka i Francuska, znači da će oni morati u 14-dnevnu karantenu, osim u predviđenim izuzecima a to su prekogranični radnici, turisti s potvrđenom rezervacijom, zdravstveni radnici, hitni slučajevi poput pogreba, nositelji diplomatskih putovnica i slično.</p><p>Hojs je istaknuo da vjeruje kako se Hrvatska "relativno brzo", ako poduzme mjere i obuzda širenje infekcija, može vratiti na "zelenu" listu sigurnih država.</p><p>- Vjerujem da će se Hrvatska relativno brzo kontrolom stanja vratiti u zelenu zonu - kazao je Hojs.</p><p>Za tranzit preko Slovenije bez zaustavljanja oni koji dolaze iz destinacija sa "žute" liste u pravilu trebaju covid-19 negativan rezultat testa, i to ne stariji od 36 sati.</p><h2>Pooštren režim i jer su Slovenci lagali</h2><p>Hojs je rekao da je režim pooštren prije svega zbog toga što su neki državljani Slovenije prije prolaska kroz Hrvatsku boravili u Srbiji, BiH, na Kosovu ili nekoj drugoj državi s "crvene liste" epidemiološki vrlo rizičnih država, što ne bi prijavili kako bi izbjegli 14-dnevnu obvezujuću karantenu i tako su doveli do novih zaraza u Sloveniji, gdje je zadnji tjedan dnevno bilježen dvoznamenkasti broj infekcija.</p><p>Zbog toga će nositelji slovenskih dokumenata od ponoći na subotu, kada iz Hrvatske dolaze na slovensku granicu, na graničnom prijelazu dokumentima ili računima morati dokazati da su boravili u Hrvatskoj, a ne na drugim destinacijama ako ih to zatraži granična policija.</p><p>Za one koji su boravili u državama s "crvene liste" bit će otvorena samo četiri granična prijelaza, gdje će im se izdavati rješenja o obvezujućoj karanteni koja će odmah stupiti na snagu.</p><p>Riječ je o graničnim prijelazima Gruškovje/Macelj, Obrežje/ Bregana, Metlika/Jurovski Brod i Jelšane/Rupa, a rješenja o karanteni za putnike iz tih destinacija izdavat će se na isti način i u zračnoj luci Brnik, te na graničnom prijelazu s Mađarskom - Pince.</p><p>Hojs je kazao da će policija i na ostalim graničnim prijelazima s Hrvatskom provjeravati istinitost dokumentacije o boravku u Hrvatskoj, te ako posumnja u njihovu vjerodostojnost imati diskrecijsko pravo da takve putnike uputi na jedan od 4 prijelaza za one kojima se određuje 14-dnevna karantena.</p><p>Izdavanje odluka o karanteni vjerojatno će povećati gužve i vrijeme čekanja na granici i za ostale.</p><p>Drugi tjedan ta bi procedura mogla biti ubrzana nakon što će u parlamentu biti prihvaćen novi zakon kojim će se omogućiti elektronički prijenos izdanih rješenja skeniranjem dokumenata, pojasnio je Hojs.</p><p>Kazna za kršenje odredaba o karanteni iznosi 400 do 600 eura, a u slučaju da se utvrdi da je na taj način došlo do širenja zaraze na druge osobe, za takve ljude postoji i kaznena odgovornost, upozorio je Hojs.</p><p>Za razliku od stanja u prvoj fazi epidemije, kada su bili najugroženiji stariji, sada je među novozaraženima bitno više mlađih ljudi i više je muškaraca, navela je epidemiologinja Nuška Čakš Jeger.</p><p>U zadnja 24 sata bilo je 16 novooboljelih, te je epidemiološka krivulja u blagom porastu.</p><p>Slovenski su epidemiolozi u stalnom kontaktu s hrvatskim kolegama koji ih obavještavaju o porastu zaraza u Slavoniji, ali i u Zagrebu, za koji slovenska strana ocjenjuje da je potencijalno također nesiguran za posjete iz Slovenije, posebno zbog zaraze među mladima koji su se inficirali u noćnim klubovima.</p><p>Na problem mladih koji iz Slovenije odlaze u Hrvatsku i posjećuju noćne klubove i diskoteke ponovo je posebno upozorio glasnogovornik vlade za covid-19 Jelko Kacin, ocijenivši da bi takva mjesta Hrvatska trebala zatvoriti, kako je to učinila Slovenija.</p>