Slovenija: Od sutra policijski sat

Već od ponoći danas uz neke male izuzetke onemogućuje se i kretanje izvan matičnih regija, a zakonski je precizirana i mogućnost prelaženja državne granice

<p> Zbog sprečavanja širenja zaraze Covidom-19 slovenska je vlada broj okupljanja ljudi na jednom mjestu smanjila s deset na najviše šest, a od utorka navečer uvodi se i zabrana kretanja noću od 21 sat do 6 ujutro, kazao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare ministar unutarnjih poslova <strong>Aleš Hojs</strong>.</p><p>Uz to, do daljnjega se zabranjuju sve javne priredbe, vjerski obredi i vjenčanja na cijelom području države. Okupljanje do šest ljudi moguće je samo uz pridržavanje propisane distance.</p><p>Od zabrane kretanja u noćnim satima izuzeti su samo slučajevi kad je riječ o opasnosti za život, zdravlje i imovinu, za odlazak na posao i dolazak s posla kući, te za obavljanje nužnih radnih zadaća ili nuđenje nužnih usluga.</p><p>Već od ponoći danas uz neke male izuzetke onemogućuje se i kretanje izvan matičnih regija, a zakonski je precizirana i mogućnost prelaženja državne granice.</p><p>- Ako u inozemstvu imate nekretninu ili zemljište u kojemu morate nešto nužno obaviti, onda je prelazak granice moguć samo za tu namjenu - kazao je Hojs, dodajući da se ta mogućnost neće moći zlorabiti.</p><p>- Taj izuzetak za vlasnike nekretnina nije namijenjen ležanju na plaži, na primjer u Hrvatskoj, dopust u inozemstvu nije hitan i nužan posao - upozorio je Hojs, s obzirom da velik broj slovenskih građana ima nekretnine u Hrvatskoj, posebno u Istri i na kvarnerskim otocima.</p><p>Slovenska vlada proglasila je sinoć stanje epidemije Covida-19 za cijelu državu koje će biti na snazi idućih 30 dana, jednu vrstu izvanrednog stanja, s mogućnošću daljnjeg zaoštravanja već važećih epidemioloških mjera i restrikcija. Aktivacijom plana za postupanje u stanju epidemije predviđena su tri paketa mogućeg zaoštravanja mjera, ovisno o broju oboljelih i popunjenosti bolničkih kapaciteta pacijentima oboljelim od Covida-19.</p><p>Prvi paket u sadašnjoj fazi predviđa i mogućnost uvođenja policijskog sata, odnosno zabrane kretanje u noćnim satima, zatim zatvaranje hotela, frizerskih i kozmetičkih salona, te sportskih objekata za amatere i individualne sportove, zabranu svih sportskih priredbi za cijelu državu, pa i zatvaranje trgovačkih centara.</p><p>U nedjelju je u Sloveniji uz 2637 testova, potvrđeno 537 novih zaraza koronavirusom, u bolnicama je skoro 300 oboljelih i njihov se broj svakim danom povećava. a aktivno je preko 7100 slučajeva.</p><p>Glasnogovornik vlade za Covid-19 <strong>Jelko Kacin</strong> izjavio je u ponedjeljak da se očekuje da će broj dnevno zaraženih i dalje rasti, pa je potrebno da se svi pridržavaju uputa vlade i epidemiologa i daju svoj doprinos obuzdavanju epidemije.</p>