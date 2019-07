Slovenija: Policiji se u zaštiti granice pridružilo 35 vojnika

Slovenskoj policiji se u zaštiti granice od ilegalnih migracija u ponedjeljak pridružilo i 35 vojnika, izjavio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar koji tvrdi da se suradnja s vojskom uspješno odvija od 2015. godine, u vrijeme velikog migrantskog vala.

Zbog povećanog broja migranata koji se iz Hrvatske preko slovenskog primorja krijumčare prema Italiji policiji od ponedjeljka u čuvanju granice pomaže 35 pripadnika vojske, na području Kopra i Ilirske Bistrice, potvrdio je Poklukar u razgovoru s novinarima.

Na pitanje kada će i gdje na granicu s Hrvatskom biti postavljeno novih 40 kilometara fizičkih prepreka, što ih je nedavno u parlamentu u sklopu pojačanih mjera nadzora granice najavio premijer Marjan Šarec, Poklukar je kazao da se radi o povjerljivim podacima koje ne može otkrivati i da će dodatne prepreke biti postavljene kad se za to ukaže potreba i na mjestima gdje je to potrebno.

U čuvanje granice prema Italiji slovenska vojska je na traženje policije na granicu poslala 35 vojnika, sredstava za osmatranje, dronove i helikoptere, ali i nekoliko oklopnih vozila na šest kotača "Valuk".

Kako je javio Slovenski radio, neki analitičari smatraju takvu demonstraciju "populističkim" potezom, usmjerenim na smirivanje lokalnih čelnika uz granicu s Italijom, ali i mjerom koja bi trebala smanjiti priljev novih izbjeglica.

"Osnovna zadaća vojnika su zajedničke ophodnje s policijom na državnoj granici, pri čemu vojnici mogu i samostalno patrolirati. Osim toga sudjelujemo u održavanju tehničkih prepreka, te povremeno obavljamo nadzor dronovima i cijeli spektar drugih zadaća čiji je cilj odvraćanje ilegalnih migracija pomoću prisutnosti vojske", navedeno je u priopćenju za javnost Slovenske vojske nakon formiranja zajedničkih patrola s policijom.

Kako navodi Slovenski radio, vojska na granici nema policijske ovlasti, s obzirom na to da je u vrijeme velikog migracijskog vala prihvaćen zakon koji bi to dopuštao samo u slučaju drastičnog porasta migracija, što bi iziskivalo dozvolu parlamenta.

Uključivanje vojske u kontroliranje granice i ilegalnih trasa prijelaza prema Italiji neće mnogo pomoći, tvrde u u slovenskom policijskom sindikatu. Navode da najviše posla u policiji vezano za migracije imaju u administrativnim postupcima prilikom registracije ilegalnih migranata i njihova vraćanja u Hrvatsku, u čemu su do sada, kako navode uspješni jer više od polovice uhvaćenih vrate u Hrvatsku putem readmisije.

Ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar kazao je u razgovoru s novinarima da je jedan od motiva za dodatno uključivanje vojske u čuvanje granice bio slučaj od prošlog petka, kada je policija otkrila oko 120 ilegalnih migranata na putu prema Italiji koji su se bili utaborili u jednoj šumi nedaleko Kopra.

Oni su se razbježali nakon što su otkriveni, pa je policija u petak cijeli dan lovila manje grupice, te ih tijekom dana i u subotu vratila Hrvatskoj, potvrdio je slovenski ministar unutarnjih poslova.