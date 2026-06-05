Slovenija: Skoro svi ključni ministri iz Janšinog SDS-a

Slovenski parlament u četvrtak je sa 49 glasova za i 30 protiv potvrdio ministarski sastav nove slovenske vlade na čelu s premijerom Janezom Janšom, a gotovo svi ključni ministri dolaze iz njegove Slovenske demokratske stranke (SDS), prenose agencije.

Vladina koalicija od pet stranaka - uz SDS, tu su i Demokrati, te koalicija NSi, SLS i Fokus - ima 43 mjesta u parlamentu od 90 mjesta, a podržava je i desničarska stranka Resnica koja se formalno nije pridružila vladi. Zastupnici iz redova nacionalnih manjina također su podržali kabinet, prenosi agencija STA.

Iz kvote SDS-a dolaze novi ministar vanjskih i europskih poslova Tone Kajzer, ministar unutarnjih poslova i javne uprave Franci Matoz, ministar financija Andrej Šircelj, te ministar obrazovanja i znanosti Borut Rončević.

Među 15 ministara su i Anže Logar (Demokrati) kao ministar gospodarstva, rada i sporta te Tadej Ostrc (Demokrati), koji preuzima resor zdravstva.

U vladi će sjediti i Jernej Vrtovec (NSi) kao ministar infrastrukture i energetike, Janez Cigler Kralj (NSi) kao ministar poljoprivrede te Valentin Hajdinjak (NSi) kao ministar obrane.

Nakon potvrde u parlamentu ministri su prisegnuli, a tijekom dana održana je i primopredaja dužnosti između dosadašnjeg premijera Roberta Goloba i novog predsjednika vlade Janše te konstituirajuća sjednica vlade.

U govoru u parlamentu, Janša je pohvalio ministre kao iskusne rukovoditelje i obećao smanjenje "rekordno visokih poreza", kako ih je nazvao, i velike birokracije u usporedbi s drugim europskim zemljama. Također se obvezao na borbu protiv korupcije i davanje više ovlasti lokalnim vlastima.

Janša je rekao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona.

"Pružili smo ruku", rekao je zastupnicima. "Ali za suradnju je potrebno dvoje osobe, a o vama će ovisiti koliko će nas biti."

Analitičari kažu da će Janšina vlada vjerojatno učiniti odmak od propalestinske politike prošle vlade, koja je priznala palestinsku državu i zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara.

Odlazeći premijer Golob sažeo je nasljeđe četiri godine na današnjoj izvanrednoj sjednici parlamenta rekavši da je najponosniji što su se u zemlju vratili normalnost, stabilnost i mir.

Pod mirom, između ostalog, podrazumijeva dostojanstven život u starosti, pristojne plaće, obranu međunarodnog prava i neovisnost institucija, piše STA.

SDS je izrazio uvjerenje da je Janša odabrao izvrstan tim ministara s kojima će raditi za uspješnu Sloveniju. Prema NSi-ju, SLS-u i Fokusu, uspjeh vlade ne bi trebao biti stranačko pitanje, već zajednički interes zemlje.

Oporbene stranke Sloboda, Socijaldemokrati, Ljevica i Vesna kritizirale su novu vladu tvrdeći da namjerava produbiti javni deficit i privatizirati zdravstvo, dok su neke ustale protiv spajanja ministarstva gospodarstva i rada.

Iz Slobode su izrazili očekivanje da će vlada raditi za narod, što će stranka podržati. U suprotnom, uslijedit će pobuna, najavili su.

Četvrti je ovo premijerski mandat Janeza Janše, nakon onih od 2004. do 2008., od 2012. do 2013. te od 2020. do 2022. godine.

(Hina) xdv ydv