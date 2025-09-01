Užas u Sloveniji: Vjeroučitelj u svom podrumu skrivao i dijelio snimke zlostavljanja djece...

Gnjusan i žalostan čin pedofilije dolazi iz susjedne Slovenije. Vjeroučitelj iz Škofje Loke i animator pod istragom je od ovog ljeta zbog prijave da je posjedovao i dijelio snimke dječjeg zlostavljanja, piše slovenski Dnevnik. Osumnjičeni je i novinar jednog slovenskog medija s naglaskom na njegovanje kršćanskih duhovnih vrijednosti društva te otac više djece.

Ogavne snimke spremljene su na računalu kojeg je držao u podrumu obiteljske kuće. Te je snimke navodno dijelio s drugima na dark webu (koji je skriven od očiju običnih korisnika interneta i dostupan samo putem posebnih preglednika i programskih alata).

Na pitanja novinara kratko je odgovorio "Svoj privatni život neću javno komentirati", dodavši da ipak ima maloljetnu djecu koju mora zaštititi od javnog linča. U e-mailu je osumnjičeni zabrinutoj stanovnici koja ga je pozvala da zbog šokantnih otkrića o njegovu ponašanju prestane objavljivati na društvenim mrežama i u sklopu lokalnog glasila, odgovorio kako "razumije i poštuje njezino mišljenje, ali da njegov privatni život ne utječe na njegov novinarski rad". Iz policijske uprave Kranj potvrdili su "da je sektor kriminalističke policije PU Kranj u srpnju podnio kaznenu prijavu za kazneno djelo iz poglavlja kaznenih djela protiv spolne nedodirljivosti nadležnom okružnom državnom odvjetništvu u Kranju".

Rad s djecom

Osumnjičenik za kazneno djelo dugogodišnji je dječji animator i aktivan je u lokalnoj zajednici na raznim poljima. Djelovao je i u vrtićima i osnovnim školama, gdje je povremeno predstavljao svoje autorske radove. Naime, piše i dječju poeziju. Kao bivši student razredne nastave na pedagoškom fakultetu, koji se kasnije posvetio novinarstvu i poučavanju vjeronauka u dvije župe, nikada nije skrivao "da je rad s djecom njegova velika strast".

U jednoj od svojih javnih izjava prije nekoliko godina rekao je "da mu djeca postavljaju ogledalo" te "da se uz njih uči, preodgaja, kroti, smiruje i prilagođava". Čija su djeca na snimkama koje je osumnjičeni navodno čuvao na svom računalu i dijelio putem dark weba, još uvijek nije poznato.