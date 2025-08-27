Obavijesti

NAŠLI MU DROGU

Užas na Kvarneru: Optužili ga za spolno zlostavljanje djeteta, u stanu još uzgajao i 'travu'

Užas na Kvarneru: Optužili ga za spolno zlostavljanje djeteta, u stanu još uzgajao i 'travu'
Muškarca se tereti da je tijekom 2024. godine na području Primorsko-goranske županije počinio spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta, a osim toga i da je u svom stanu uzgajao konoplju tipa cannabis sativa

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 34-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Prema optužnici, muškarca se tereti da je tijekom 2024. godine na području Primorsko-goranske županije počinio spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta, a osim toga i da je u svom stanu uzgajao konoplju tipa cannabis sativa radi proizvodnje marihuane.

Tijekom pretrage njegova doma pronađeno je više biljaka konoplje te oko 170 grama već pripremljene droge. Državno odvjetništvo predložilo je produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

