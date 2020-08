Slovenski bračni par držao je javnu kuću, dolazili su u Zagreb na svingerske orgije s kokainom

Donosimo vam feljton u tri nastavka iz nove hit knjige u kojem otkrivamo kako i tko kokain krijumčari u zemlju, kako su 'mule' preživjele pakao južnoameričkih zatvora te kako su zbog kokaina padale glave...

<p>Cijena grama kokaina na malo već je petnaestak godina ista, a čistoća nikad bolja. No krajnji konzumenti znaju dobiti “robu“ razrijeđenu puderima, punilima, tabletama...</p><p>- Uglavnom nazoveš dilera i s njim se dogovoriš oko preuzimanja no kako je danas policija puno bolje tehnički i informatički opremljena svi su dosta oprezni. U svakom kvartu u Zagrebu postoji barem tri-četiri dilera. A u svakom malo većem kvartu postoji jedan ili dva glavna i tri –četiri manja dilera. U svakom jačem kafiću, kad se u toaletu vidi limić ili pločica na umivaoniku, to ne služi za ostavljanje mobitela kako mnogi misle, već je to pločica za povući, za bijelo - pojašnjava nam čovjek koji se desetljećima kreće u krim miljeu.</p><h2>Kvaliteta kokaina danas puno slabija</h2><p>- To ne znači uvijek da gazda ima neke veze s drogom, ili da je on prodaje, već može značiti da ima takvu klijentelu i da iz respekta prema njima to mora imati - pojašnjava sugovornik. No iako je posljednjih godina svijet pogodila eksplozija proizvodnje kokaina i iako je, prema izvješću Europskog nadzornog centra za drogu i ovisnost (EMCDDA) kokain posljednjih godina nikad čišći, naš sugovornik tvrdi da to baš i nije slučaj:</p><p>- Kvaliteta kokaina je puno slabija danas nego što je bila 1990-ih. Prije je postojao kodeks da bi se roba dostavljala u papirnatim paketićima i prije kupoprodaje bi uzeo malo na prst i probao robu. Sada se droga pakira u najlon i tek kad ga otvoriš znaš što si kupio, a danas se miješa svašta. To više nije to - zaključuje naš sugovornik koji je 1990-ih trošio i više grama tijekom večeri.</p><p>Tijekom 1990-ih u Zagrebu se točno znalo odakle dolazi dobra roba, tko donosi dobru robu i gdje se nalazi s tim ljudima. Kad bi se kokain kupio onda bi se prepakiravao i trošio po stanovima, a u njima je bilo svega .</p><p>- Kada bi se došlo u stan s 20-30 grama kokaina nazvali bi se prijatelji i komadi i počelo bi se partijati. Te su zabave znale potrajati od 12 do 18 sati. Četiri-pet cura uvijek je bilo s nama i uvijek je bilo dobro i onda, poslije, tableta i spavanje. Gram se prodavao po 150 njemačkih maraka, a na veliko je išao po 100 maraka s tim da se na veliko računalo od 20 grama na više (op.a . primjerice 1997. godine prosječna plaća bila je oko 660 njemačkih maraka što znači da si je prosječni građanin mogao kupiti četiri – pet grama kokaina mjesečno). No ako je roba bila lošije kvalitete mogla se kupiti i za 120 maraka po gramu. Još tijekom Domovinskog rata, a pogotovo poslije njega, robe je bilo posvuda.</p><p>Nije bilo kafića ili renomirane diskoteke da vlasnik, nakon zatvaranja, nije na tacnu stavio hrpicu kako bi počastio. Svaki jači kafić imao je ekipu, njih sedam-osam, koji bi se tamo okupili. Počelo bi se cugati i tu i tamo bi se povukla lajna pa bi kroz noć otišlo sedam-osam grama. Kad bi se lokal zatvorio išlo bi se kod nekoga u stan i nastavilo. Tu su bili vlasnici kafića i diskoteka, ugostiteljski poduzetnici, kamatari, prevaranti, optuženici za gospodarski kriminal, pjevači, poslovni ljudi pa i vlasnici ribarnica. Zanimljivo je da na njima nikada nisu bili poznati košarkaši, rukometaši, tenisači, nego uvijek poznati nogometaši - prisjetio se vinovnik razuzdanih tuluma.</p><h2>Provodi sa kokainom, buteljama, Chivasom, Martelom...</h2><p>Uz te zabave uvijek je išao i seks. Naime, kokainu se okreću ljudi, kažu psihijatri, koji u svojoj psihologiji priželjkuju brzu nagradu.To je nagrada kojom se izaziva dopaminski sustav – zadovoljavanje primarnih nagona. Ubrzo nakon uzimanja kokaina čovjek postane euforičan. Sklon je izljevima oduševljenja, brzoj vožnji auta, nesputanom seksu...</p><p>- Tijekom sredine 1990-ih u Zagrebu i okolici bilo je sedam-osam klasičnih javnih kuća. U Sesvetama Intim bar, Kula u Dubravi, dvije su bile u Odri, jedna u Novom Zagrebu, jedna na Knežiji... U njima se moralo imati kokaina zbog gostiju. A dolazili su i policijski inspektori, specijalci, vojni zapovjednici pa bi u javnim kućama , pored ostaloga, i šmrkali kokain sa svodnicima, dilerima, kriminalcima...Bilo je tu svega. Bračni par svingera iz Slovenije, koji su u Deželi imali javnu kuću i u njoj održavali svingerske zabave, znao je dolaziti na provode u Zagreb. Oni su, jedno godinu dana, bili na gotovo svim zatvorenim svingerskim zabavama po noćnim klubovima u gradu. Žena je sa sobom kasnije dovela prijateljicu pa su se priključile i neke naše cure. Bili su to provodi s kokainom, šampanjcima, buteljama, Chivasom, Martelom... To je znalo potrajati devet- deset sati. Kako se taj bračni par iznenada pojavio u Zagrebu tako je iznenada i nestao - prisjetio se sugovornik.</p><h2>Najbolji kokain 90-ih stizao iz Hercegovine</h2><p>Tjednik Nacional je u tekstu „Kokain preplavio Hrvatsku“ objavljenom u broj 446 naveo i neke od klubova u kojima su se odvijali kokainski tulumi. U prvoj polovici 90-ih održavali se u kafićima Tomato u Tkalčićevoj, Tingl Tangl i Champagneriji u Mesničkoj, Papagaju i Fanaticu na Ribnjaku ili pak Thaliji u Gajevoj. Uz nekolicinu diskoklubova ti su kafići sredinom 90-ih bili glavna sastajališta gradske mladeži i studenata iz imućnih obitelji. Akter većine diskretnih kokainskih zabava iz sredine 1990-ih za Nacional je potvrdio da su manekenke, koje su tih godina napravile međunarodnu karijeru, afirmirale konzumaciju kokaina kao urbani trend u Zagrebu.</p><p>- Zbog kokaina tada nije bilo velikih sukoba i obračuna, pogotovo na višoj razini. No na nižoj je znalo biti obračuna pogotovo kad bi se dileri navukli na bijelo pa bi išli s nečim miješati robu i uvaljivati je dalje kako bi se na brzinu obogatili. No ona viša razina dilera, respektabilnija, je uvijek imala dobru robu. Bilo je pokušaja ubacivanja policije no svaka ekipa u Zagrebu je bilo dovoljno pametna i dovoljno oprezna, pa se to gotovo nikad nije dogodilo. Probilo se jedino kad je netko drukao no onda se znalo kako će završiti- kaže nam čovjek koji se 1990-ih kretao u krim miljeu. Količine droge ovisile su o društvu kojem je išlo.</p><p>- Jače ekipe su uzimale po pola kilograma, a slabije po 100 - 150 grama. Roba je velikim dijelom dolazila iz Hercegovine, uglavnom su je dostavljali Tutini ljudi. (op.a Mladen Naletilić Tuta bio je gospodar rata u zapadnom dijelu Hercegovine koji je zbog ratnih zločina osuđen na Haškom sudu, a poslije i na Županijskom sudu u Zagrebu). Jedan dio stizao je iz Rijeke, a dobar dio iz Nizozemske. Najbolji kokain je bio onaj koji je stizao iz Hercegovine. Po robu se u Rijeku išlo s autima ili motorima. Ako se išlo s automobilom, išlo se s još jednim ili dva u pratnji. Uvijek se pazilo da sve bude u redu. Da se ne privlači pozornost, da sve na autu bude ispravno, da se ima trokut, da vozač bude vezan...</p><p>Uglavnom su išli muž i žena, cura i dečko, jako rijetko dvojica muškaraca, osim kad je naglo ostalo malo robe. U pravilu bi ispred auta s robom išao neki koji bi privlačio pozornost policije na sebe. Vozio bi brzo s neispravnim auspuhom i gotovo bi ga svaka ophodnja zaustavila, a auto s robom bi mirno prošao – opisuje naš sugovornik kako se nabavljala droga 1990-ih.</p><p>Policija je tada po sanitarnim čvorovima lokala uzimala briseve kako bi vidjela gdje se sve troši kokain.</p><p>- Konobari su često bili posrednici. Pokažeš nos i pitaju te koliko trebaš, gram - dva. Policija je tada po sanitarnim čvorovima lokala uzimala briseve kako bi vidjela gdje se sve troši kokain.

- Konobari su često bili posrednici. Pokažeš nos i pitaju te koliko trebaš, gram - dva. Toga je bilo posvuda, samo na Kaptolu, koji je nedaleko od Hrvatskog sabora, bilo je pet lokala u kojima se mogao nabaviti kokain- tvrdi čovjek koji se godinama bori protiv ovisnosti o drogama.

Kraj prvog dijela...