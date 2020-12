Slovenski infektolog: 'Hrvatska treba ići u maksi-karantenu'

Sigurno će Hrvatska to morati produžiti, i iz mini-karantene morat će prijeći u maksi-karantenu. Dok ne cijepimo ljude, to je jedini način da se smanji zaraza, smatra Andrej Trampuž

<p>Cjepivo je svjetlo na kraju tunela i vrlo smo optimistični da će u sljedećim mjesecima biti kraj pandemije. To što je Velika Britanija prva, nije ni jako bitno. U sljedećim danima i druge države na svijetu će to napraviti, samo je pitanje vremena kada će se početi s cijepljenjem, rekao je <strong>Andrej Trampuž </strong>za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a582695/Trampuz-o-cijepljenju-protiv-koronavirusa.html">N1.</a></strong> </p><p>Slovenski infektolog Iz Sveučilišne bolnice Charite u Berlinu komentirao je cjepivo i epidemiološke mjere u Hrvatskoj za koje smatra da su prekasno uvedene. </p><p><strong>Procijepljenost populacije</strong></p><p>- Imali smo sreću da se ovo cjepivo razvilo na novoj tehnologiji i da je vrlo učinkovito. Ne treba procijepiti 70 ili 80 posto stanovništva kao što smo mislili ranije, nego je dovoljno 50 ili 60 posto - govori Trampuž te objašnjava da se brzo širenje virusa može zaustaviti ako se cijepe stariji ljudi i zdravstveni radnici. </p><p><strong>Produljenje mjera u Hrvatskoj</strong></p><p>- Sigurno će Hrvatska to morati produžiti, i iz mini-karantene morat će prijeći u maksi-karantenu. Dok ne cijepimo ljude, to je jedini način da smanjimo socijalne kontakte i da spriječimo svaku novu infekciju. Tu je Njemačka zakasnila, a Hrvatska i Slovenija još i više - komentira te dodaje kako treba pitati političare zašto mjere nisu ranije stupile na snagu kada se znalo da će drugi val biti puno gori od prvog. </p><p>Objasnio je i kako su štete na ekonomiju veće što se kasnije počinje s maksi-karantenom. </p><p><strong>Neobavezno cijepljenje </strong></p><p>Trampuž smatra da cijepljenje protiv koronavirusa ne bi trebalo biti obvezno.</p><p>- Svatko mora sam odlučiti. Mislim da će problem biti na drugoj strani, više će se ljudi htjeti cijepiti nego što ćemo imati cjepiva. Oni koji se ne cijepe bit će pod rizikom da se zaraze i umru. Imunitet ostaje i virus ne mutira - rekao je. </p><p>Komentirao je i stanje u berlinskoj bolnici u kojoj radi.</p><p>- Svi čekamo cjepivo. Tragično je da stariji ljudi imaju visok rizik od smrtnog ishoda. Zdravstvenim radnicima nije samo psihički teško, nego i fizički. Oko 20 posto mojih kolega se zarazilo - rekao je. </p><p>Dodao je i da treći val ne očekuje te apelirao na građane da se cijepe.</p><p> - Trećeg vala neće biti, osim kod onih koji se neće cijepiti, oni su i zaslužili jer je to nesolidarno. Ima puno ljudi koji prenose virus, ali su asimptomatski - zaključio je. </p>