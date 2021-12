Slovenija se tijekom svog predsjedanja Vijećem EU-a izborila da se u dokumente ponovo uvede pojam "perspektiva članstva" u toj integraciji, umjesto puke "europske perspektive" za države na Balkanu i europskom istočnom susjedstvu, tvrdi slovenski premijer Janez Janša.

- Jedan od strateških uspjeha je da smo širenje vratili na stol kao jedan od ključnih strateških projekata EU-a. No za to je bilo potrebno mnogo rasprava, kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju, govoreći o uspjesmima svoje vlade, u tradicionalnom razgovoru pred novu godinu.

- U tim sam raspravama mnogo puta rekao da nakon svega što doživljavamo na istoku i što smo zadnjih desetljeća gledali na Balkanu treba biti jasno da se EU mora širiti čime se širi prostor slobode i blagostanja. Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rješavati same po sebi, a ako se ne širi EU, onda će se širiti netko drugi, kazao je Janša.

Janša je kazao da je time na sastancima u Bruxellesu postigao da se u dokumente Europske unije umjesto "europske perspektive" europskih država izvan EU-a opet unese "perspektiva članstva", čemu su se po njegovim tvrdnjama opirale i neke od starih članica, osnivača EU-a. Ukrajina, ili pak Srbija imaju europsku perspektivu jer su u Europi i tu će uvijek ostati, ali one žele perspektivu članstva, no to je bilo teško napisati u dokumente i za to se je trebalo izboriti, kazao je slovenski premjer.

"Posebno je tu mnogo oportunizma kad se radi o zapadnom Balkanu", dodao je Janša.

- Jedan od europskih lidera, neću mu reći ime, čak je u raspravi rekao: zašto bismo ih uveli u Europsku uniju, kad su nam ovako jeftiniji kao radna snaga", kazao je Janša, dodavši kako i u nekim starim članicama prevladava uskogrudnost ili "nacionalistički interesi" koji prevladavaju nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Europe.

Europski projekt još nije dovršen, a mnoge zemlje koje bi željele postati članice Europske unije još nisu slobodne. Taj projekt treba nastaviti, a proširenje je njegov bitan element, kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju.