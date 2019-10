Bourbon: Tražimo i dronovima, ali zasad nismo imali rezultata

Renaud Gaudel, tužitelj u Martiniqueu otvorio je istragu kako bi "utvrdili uzrok smrti" četiri člana posade Bourbon Rhodea, broda koji je krajem rujna uplovio u snažan uragan i potonuo u Atlantiku.

Kako bi utvrdio što se točno dogodilo brodu i posadi, tužitelj će ispitati tri člana posade koje su službe zasad pronašle i spasile - jednog Rusa i dvojicu Ukrajinaca, javlja Guadeloupe 1. Još sedmorica člana posade se smatraju nestalima, a među njima je i kapetan Dino Miškić.

Novo priopćenje: 'Potraga nema rezultata'

U utorak navečer stiglo je i novo službeno priopćenje Burbona. Prenosimo ga u cijelosti:

Nakon izvješća dvojice pomoraca koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak bili na brodu Alp Striker, o signalnim raketama koje su protumačili kao znak za nevolju, brod je odmah, u koordinaciji s kriznim stožerom CROSS Antili-Gvajane, postavio kurs za to područje. CROSS je pozvao 3 dodatna trgovačka plovila da promijene kurs i upute se na područje za koje se prijavljuje da je izvor signala. Također je zračnu potporu dobio od američkih vlasti zrakoplovom Hercules C-130.

Pretražne operacije pod vodstvom Alp Strikera, u koje su uključene bespilotne letjelice, kao i operacije koje su izvela tri druga plovila, te prelet američkog zrakoplova Hercules C-130, u ovoj fazi nisu dali rezultata.

Krizni stožeri provode svoje akcije i BOURBON-ovi timovi svakodnevno pružaju podršku članovima posada Bourbon Rhodea.

Uočili pirotehničke signale

Podsjetimo, dva promatrača na komandnom mostu broda ALP Striker, koji traga za preživjelima nakon potonuća broda Bourbon Rhode, uočila su u noći na ponedjeljak najprije bijeli pa odmah zatim crveni pirotehnički signal koji su protumačili kao znak za pomoć. Regionalni operativni nadzorni i spasilački centar odmah je zatražio da tri trgovačka broda skrenu s kursa i odu na područje.

Obitelj i prijatelji kapetana Dine Miškića ne odustaju. Pokrenuli su kampanju kojom planiraju financirati nastavak potrage. Kako su ranije u utorak najavili, u akciju kreću ukoliko do kraja dana ALP Striker i zrakoplov ne uspiju locirati odakle je došao raketni signal. Do sada su uspjeli skupiti 33,094 eura, a ukoliko želite donirati novac za nastavak potrage, možete to učiniti OVDJE. Cilj je prikupiti 300.000 eura.

Bourbon Rhode našao se u samom srcu uragana Lorenzo. Motori su otkazali nakon što je more počelo prodirati u brod i hrvatski kapetan Dino Miškić zatražio je pomoć. Bilo je to u četvrtak, 26. rujna ujutro. Nekoliko dana kasnije pronađena su trojica preživjelih mornara na splavi za spašavanje, a od tad su iz mora izvučena tijela četvorice preminulih mornara.

Novu nadu pobudili su upravo spašeni mornari koji su rekli da su sve splavi bile spuštene. No, u lošim uvjetima, usred uragana Lorenzo, nisu mogli vidjeti tko se sve ukrcao. Obitelj i prijatelji nestalih pomoraca nadaju se da su upravo sedmorica nestalih u splavima te da će ih brzo pronaći i vratiti kući.

