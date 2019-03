'Slučaj Dragičević će biti jedna od najvećih obmana u povijesti'

Odvjetnik Anto Nobilo bio je dio međunarodnog pravnog tima vezanog za slučaj Davida Dragičevića u Banja Luci. Nobilo je nakon nekog vremena izašao iz tima, a Davidov otac Davor prozvao ga je za opstruiranje istrage. Nobilo je sada za 'Vjestnik' na bosanskoj Face TV objasnio razloge izlaska iz tima, ali i iznio tvrdnju da su sve tvrdnje oko tog slučaja lažne informacije.

- Čujte, meni se ne da komentirati Dragičevića. Dragičević ni za jednu svoju tvrdnju nije dao dokaz, ali je sve palo na plodno tlo. A sad ću vam reći kako je sve počelo. Duško Tomić, advokat iz Sarajeva, nazvao me prošlog ljeta i zamolio da pomognem jednom konobaru, ocu jer su mu ubili sina, policija i da zataškavaju ubojstvo. Nikad mi nisu rekli tko zataškava. Prve redakcije su bile pozitvne, oni su imali pravo protesta. Ali, to se pretvorilo u politički pokret koji je trebao tresti Milorada Dodika i Republiku Srpsku. I to nije veliki problem, ali desio se fake news. Oni su sa lažnim tvrdnjama mobilizirali narodne mase - kazao je Nobilo.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Kojim tvrdnjama? - upitala ga je novinarka.

- Svim. Neću u detalje jer bi morao otkrivati postupak. Sad će biti godinu dana od kada sve to traje. Uzmite sve što je Dragičević govorio, koga je sve optužio za ubojstvo. Sve je to fake news. Kad s lažnim tvrdnjama mobiliziraš narod za političke ciljeve gdje ti je istraga samo alat za ostvarivanje tih političkih ciljeva ja sam se povukao. To nije moj rat. S tim se ne želim baviti. Ja sam stranac u BiH i ne bavim se politikom. A još manje bih htio biti negdje gdje se lažne infomacije plasiraju - rekao je Nobilo.

Nobilo je potom rekao da novinari nisu provjerili ni jednu tvrdnju koju je Dragičević izrekao.

- On tvrdi da sam ja opstruirao istragu, a na temelju čega? Ja nisam vodio istragu, nju vodi Tužiteljstvo i policija. Što sam ja napravio? Zajedno s odvjetničkim timom, tužilac nam je dao cijeli spis da ga vidimo, iako to nije morao. Mi smo taj spis izanalizirali i sugerirali što se još treba napraviti, ali istragu ne vodimo mi, već policija i tužiteljstvo. Kako sam ja onda mogao opstruirati istragu. To je samo jedan primjer kako zdravo za gotovo uzimate njegove tvrdnje. Ali to nije jedini primjer. Idite u prošlost i sve Dragičevićeve bitne tvrdnje stavite na papir i postat će vam jasno. Ali zašto su njegove tvrdnje naišlo na plodno tlo? Zato što dio naroda u Republici Srpskoj ne vjeruje državi, policiji, politici. U Federaciji ne vjeruju Dodiku i zato je sve to naišlo na plodno tlo. To će biti jedna od najvećih obmana u povijesti BiH - kazao je Anto Nobilo.