Psiholog Milević: Ključna je komunikacija koja u društvu više gotovo ne postoji!

Dan nakon masovnog ubojstva u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", ljudi i dalje u nevjerice dolaze i pale svijeće kako bi odali počast žrtvama.

Psiholog Aleks Milović, stručni suradnik na Klinici za dječju neurologiju i psihijatriju komentirao je jučerašnju tragediju u Srbiji.

- Postoji fenomen koji je vezan za suicid i zove se Verterov efekt gdje doista postoji tendencija da ako se prikazuju često neke scene vezane za suicid ili slično da to može potaknuti osobu koja je sklona suicidnom ponašanju da sama poduzme nešto takvo. To je ono kada se medije upozorava kako izvještavati - rekao je.

- Činjenica je da je to nešto što već postoji, nalazi se u našem društvu, samo čeka neki događaj ili situaciju da se pojavi kako bi izašlo na površinu - dodaje.

- Ne možemo smatrati da je ovo nešto što se dogodilo preko noći, mi u društvu imamo veličanje nasilja od medija do društvenih mreža. Kada slavite takve obrasce ponašanja, dolazi do toga da netko to prihvati kao neki prihvatljivi obrazac ponašanja i nešto što može primijeniti - govori.

- Javnost je šokirana jer prvi put imate dječaka od 13 godina koji je počinio masovno ubojstvo, to je teško pojmljivo. To je nova dimenzija koja ovdje postoje. Ne možemo reći što se dogodilo, to je neki događaj koji ima više faktora. A svi se možemo zapitati kakav je odnos imao s obitelji i vršnjacima, kakvi su odnosi bili kad je sve ovako kulminiralo. To nije nešto što se dogodilo u trenutku, to je planirano. Možemo samo pretpostaviti što je iza toga stajalo - rekao je.

'Ključna je komunikacija koja u društvu više ne postoji'

- Ključna je komunikacija za koju mislim da u društvu više ne postoji, ni u školi. Sporno je što je njega navelo na taj čin - govori.

Istaknuo je kako je bitna prevencija i edukacija te kako toga nedostaje u Srbiji.

- U redu je komunicirati i sa psihologom i psihijatrom, treba imati razumijevanja za druge, ali i moći razgovarati s drugima - apelirao je.

- Ovo je prva ekstremna situacija, ali nasilja u školama je bilo. Mislim da nitko više ni ne broji koliko se o tome govori. To dugo traje i samo se pojačava, a nedovoljno se radi na tome. Razgovara se samo o tome kada do toga dođe, potrebna je prevencija i edukacija - apelira.

