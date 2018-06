"Slučaj Mamić dokazuje kako je potrebno mijenjati Zakon"

Iako je osječki sud nepravomoćno osudio Zdravka Mamića na šest godina i šest mjeseci zatvora, on je prije izricanja presude otišao u BIH. Bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić (SDP) smatra kako je i ovaj posljednji slučaj pokazao kako je potrebno mijenjati Zakon o kaznenom postupku, a zalagat će se da se propiše da se svima protiv kojih se vodi kazneni postupak zbog teških kaznenih djela automatizmom treba odrediti zabrana napuštanja zemlje, dok postupak traje.

- To bi bio učinkoviti zakonski okvir da se ovakve stvari ubuduće izbjegnu - rekao je.

Na pitanje zašto to nije odradio u vrijeme dok je bio ministar, jer Mamić nije prvi ovakav slučaj navodi:

- Meni je žao što nismo to napravili prije jer do ovoga sada ne bi došlo. To što se nije napravilo prije ne znači da ne treba napraviti sada - rekao je.

Novinare je zanimalo je li ovo po njemu ruganje pravosuđu:

- On nažalost nije ni prvi ni zadnji koji je to napravio. Ne bih tu govorio o ruganju. To su ljudi koji se boje odlaska u zatvor i koji se spašavaju na svaki način koji mogu. To je njihov problem. Naš problem kao Sabora jest da donesemo takav zakonski propis da se ovo više ne ponovi. To je to - rekao je.

Načelno naveo je kako Hrvatska i BiH imaju ugovor koji daju pravni okvir da se i državljani izručuju međusobno, no nije želio tumačiti je li on primjenjiv na ovaj predmet, jer je to, kaže, na nadležnim tijelima.