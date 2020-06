Jedna je preminula te je pod pogre\u0161nim imenom pokopana u Grudama, dok je druga tijekom svibnja vra\u0107ena u Dom za starije u Seget Vranjicu. Tada je afera i izbila, jer je osoblje vidjelo da to nije njihova korisnica. To je bio drugi slu\u010daj zamjene pacijentica. Njemu je prethodila zamjena pacijentica prilikom otpusta s bolni\u010dkog lije\u010denja. U travnju je naime, u Dom za starije i nemo\u0107ne u Vukovarskoj vra\u0107ena pacijentica s Covid infekcijom, dok je u bolnici ostala druga s negativnim nalazom.

Zbog svega, a ponajvi\u0161e ove afere s zamjenom identiteta, u bolnicu je prema zahtjevu Op\u0107inskog dr\u017eavnog odvjetni\u0161tva u izvide stigla i policija.\u00a0Osim njih, u bolnici su nadzor obavili i Stru\u010dno vije\u0107e bolnice te inspekcija Ministarstva zdravstva.

Poslali smo upit Ministarstvu zdravstva kako bismo dobili informacije o rezultatima inspekcijskog nalaza i o tome kada je to\u010dno do zamjene identiteta dviju \u017eena do\u0161lo i jesu li tijekom boravka u bolnicu primale i pogre\u0161nu terapiju, no odgovor nismo dobili.

Dr. Me\u0161trovi\u0107 ina\u010de je vrlo cijenjen kao lije\u010dnik i kao ravnatelj bolnice te su mu mnogi poslali poruke podr\u0161ke nadaju\u0107i se kako ostavka ne\u0107e biti prihva\u0107ena.

- Na\u0161 kolega, ravnatelj dr. Julije Me\u0161trovi\u0107 je u prvom redu izvrstan lije\u010dnik, po\u0161ten i moralan \u010dovjek, koji je za vrijeme svog kratkog ravnateljskog mandata uradio brojne dobrobiti za na\u0161u struku, bolnicu i Dalmaciju. Bez obzira \u0161to je njegova ostavka \u010dastan i moralan \u010din, dr\u017eimo da ona ne smije biti prihva\u0107ena \u2013 objavili su u otvorenom pismu iz splitske podru\u017enice Hrvatskog lije\u010dni\u010dkog zbora.

Dodajmo jo\u0161 da je o ostavci dr. Me\u0161trovi\u0107a odlu\u010divalo \u010detvero\u010dlano Upravno vije\u0107e pod predsjedanjem prof. dr. Nevena Ljubi\u010di\u0107a, biv\u0161eg ministra zdravstva u Vladi Ive Sanadera.

Ljubi\u010di\u0107 je na po\u010detku konferencije objasnio da je Upravno vije\u0107e jednoglasno podr\u017ealo ravnatelja Julija Me\u0161trovi\u0107a te da on ostaje na svojoj poziciji. Gre\u0161ka je, objasnio je, detektirana na tri ni\u017ee razine gdje je smijenjeno troje ljudi, no Ljubi\u010di\u0107 nije htio otkriti o kome se radi.\u00a0

Nakon dr. Ljuubi\u010di\u0107a, mikrofon je preuzeo Julije Me\u0161trovi\u0107. On se zahvalio obiteljima zamijenjenih \u017eena te im se jo\u0161 jednoj ispri\u010dao na 'bolnim gre\u0161kama'. Zahvalio se i Upravnom vije\u0107u koje mu je ukazalo povjerenje te jo\u0161 jednom ponovio da ostaje na poziciji ravnatelja.\u00a0

Uskoro op\u0161irnije...

Zbog zamjene pacijentica troje ljudi je smijenjeno, ali Julije Meštrović ostaje ravnatelj KBC-a

Kako smo izvještavali, do ostavke dr. Meštrovića i istrage u bolnici je došlo nakon što je dvjema pacijenticama u bolnici zamjenjen identitet. Upravno vijeće, međutim, nije prihvatilo njegovu ostavku

