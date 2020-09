'Slučajno mi se klamerica zabila u oko, zahvalan sam doktoru!'

Oko je Zoranu još crveno, no rekli su mu da bi crvenilo trebalo proći za dva mjeseca. U bolnici je bio deset dana na promatranju kako se oko ne bi upalilo ili se nešto zakompliciralo

<p>Uh! Izgleda da sam se upucao u oko, prvo je što je<strong> Zoran Kalinić </strong>(48) iz Celnice Podravske kraj Koprivnice rekao kolegama na poslu nakon što se slučajno ozlijedio pneumatskim pištoljem.</p><p>Bilo je to 4. rujna oko 17 sati. Kalinić je s četvoricom kolega klamao štof na krevet. Čučnuo je, krenuo s pištoljem i vjerojatno crijevom zahvatio koljeno te slučajno pritisnuo okidač, zbog čega mu je klamerica ozlijedila lijevo oko zabivši se u njega.</p><p>Kolege su odmah pozvale Hitnu, koja ga je prevezla u Opću bolnicu Čakovec. Kalinić kaže da ga cijelo vrijeme ništa nije boljelo i da je normalno vidio.</p><p>- Čekao sam pet sati na operaciju. Htjeli su me slati u Zagreb, ali bio je vikend i nije bilo specijalista. Ja i doktor, specijalist oftalmologije i optometrije <strong>Bojan Sontacchi</strong>, međusobno smo se hrabrili. On je rekao: ‘To mora ići van!’.</p><p>Već sljedeće jutro, čim su mi skinuli povez, vidio sam normalno na lijevo oko. Malo me još grebalo. Bilo me strah da ne ostanem invalid. Da sam izgubio vid, ne bih mogao raditi. Jer genetski slabije vidim na desno oko, oko 30 posto manje...</p><p>Oko mu je još crveno, no rekli su mu da bi crvenilo trebalo proći za dva mjeseca. U bolnici je bio deset dana na promatranju kako se oko ne bi upalilo ili se nešto zakompliciralo.</p><p>- Doktor je rekao da se tijekom operacije oko ‘ispuhalo’, da je iscurio dio očne vodice, ali on ga je uspio ‘napuhati’, odnosno napuniti ga umjetnom zamjenom - priča Zoran.</p><p>Rekli su mu da je potrebno otprilike šest mjeseci da se oko potpuno oporavi i da ne bi trebao imati nikakvih posljedica.</p><p>- Zahvalan sam doktoru Sontacchiju, medicinskim sestrama, cijelom timu, kao i svim kolegama. Spasili su mi oko - rekao je Zoran Kalinić.</p>