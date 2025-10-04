'Slučajno sam doznala da imam rak dojke. Nije bilo simptoma, a stalno treniram i zdravo živim'

Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, a prve subote u mjesecu obilježava se Dan ružičaste vrpce. Europa Donna Hrvatska održala je tradicionalnu povorku i obilježila 26. Dan ružičaste vrpce, manifestaciju posvećenu podizanju svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke. U znak sjećanja na sve umrle od te bolesti zagrebačkim ulicama prošla je povorka žena koje su Cvjetnom trgu u zrak pustile ružičaste balone. Uz podršku oboljelim ženama i njihovim obiteljima, cilj povorke je poziv ženama na preventivne preglede jer je rak dojke ako se prepozna u ranoj fazi izlječiv.

U povorci su sudjelovale brojne žene, članice udruge, volonteri i građani koji su svojim prisustvom dali podršku oboljelima i njihovim obiteljima. Predsjednica udruge Europa Donna, dr. Vesna Ramljak pozvala je žene da redovito odlaze na preventivne preglede i brinu o svome zdravlju. Naglasila je kako je rano otkrivanje bolesti ključno za uspješno liječenje te poručila da se zajedništvom, edukacijom i podrškom može učiniti mnogo u borbi protiv raka dojke.

Zagreb: Obilježavanje Dana ružičaste vrpce | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Vidim iz dana u dan da nam se javljaju djevojke s 20, 25, 27 godina, neke čak s lokalno proširenom bolešću. One nisu smatrale da bi trebale ići na pregled, nisu razumjele da i mlade mogu oboljeti od karcinoma dojke. Zato mi apeliramo na mlade žene i trudimo se podignuti svijest o tome da je rano otkrivanje raka dojke najbitnije - istaknula je doc. dr. sc. Vesna Ramljak, predsjednica Udruge Europa Donna Hrvatska.

Zagreb: Obilježavanje Dana ružičaste vrpce | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Daliborka Carević Devernay, jedna je od onih žena koje su sudjelovale u povorci, a i ona sama se suočila s teškom dijagnozom prije malo više od četiri mjeseca, a za 24sata ispričala je svoju priču.

- 29. svibnja 2025. godine dobila sam svoj prvi mamografski nalaz, s 50 godina, nakon što sam dobila poziv iz Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Iskreno, mislila sam da se to meni ne može dogoditi. Sportašica sam cijeli život, treniram svaki dan, zdravo živim - rekla je Daliborka za 24sata.

Na nalazu je bio zaokružen broj tri, što je značilo da se ne mora hitno javiti liječniku, ali joj je preporučen ultrazvuk. Otišla je odmah. Na pregledu su vidjeli promjene i poslali je na magnetsku rezonancu i punkciju.

- U tri tjedna doznala sam dijagnozu, hormonski rak dojke, tumor od tri centimetra. Nisam to mogla u potpunosti shvatiti dok nisam vidjela na ekranu ispred svog imena riječi zloćudna tvorba - prisjetila se.

Prvo operacija pa 15 ciklusa agresivnog zračenja..

Operirana je 8. srpnja, kada su joj odstranili četvrtinu dojke.

- Prvo pitanje bilo mi je ada se mogu vratiti u dvoranu trenirati - priča nam Daliborka.

Prošla je 15 ciklusa agresivnog zračenja, koje je završila prije dva tjedna.

- Odmah sam se vratila na posao, nakon 42 dana od završetka liječenja i sad sam u remisiji. Radim odnose s javnošću u Dječjem vrtiću Didi, to mi je terapija. I sport, naravno. Imam posljedice, ali idem dalje. Pišem knjigu o svom svjedočanstvu - otkriva nam.

Kaže kako nije proslavila ni 50. rođendan kako je trebala jer je u to vrijeme doznala za dijagnozu.

- Rekla sam, slavit ću za godinu. Imala sam veliku podršku, obitelji, prijatelja, ali i same sebe. Sjetila sam se da sam borac - kaže nam.

U taekwondou je od svoje sedme godine, nikada nije prestala biti aktivna.

- Već sam napisala ranije knjigu 'Srce zvjerke', s motivacijskim pričama. Jedna se priča zove "Rak", a tad još nisam znala za dijagnozu. U njoj sam opisala gubitak djeda od te bolesti. Promociju knjige trebala sam imati 19. lipnja, a 29. svibnja saznala sam dijagnozu. Najteže u svemu mi je bilo pogledati svoju djecu. Moja kći je preuzela brigu o mlađem bratu, iako sam znala koliko joj je teško. U jednom trenutku rekla sam: "Bože, samo da još budem sa svojom djecom i obitelji". I moji roditelji su to teško podnijeli. Sad svaki dan pokušavam motivirati druge. Ako svaki dan mogu učiniti nešto dobro, to me ispunjava. Prije nisam radila ultrazvuk, nisam imala nikakve simptome, oduvijek sam bila zdrava. Zato svima govorim "Idite na preglede. Prevencija spašava život" - zaključuje.

