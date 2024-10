Slučaju problematičnog dječaka ne nazire se kraj: 'Želimo da institucije i njemu pomognu...'

Roditelji učenika novozagrebačke škole nastavljaju s bojkotom nakon što se u nju nenajavljeno vratio dječak problematičnog ponašanja. Iako su se u četvrtak sastali s predstavnicima Ministarstva obrazovanja i predstavnicima Grada Zagreba još uvijek nisu došli do konkretnijeg rješenja situacije.

No, iz Ministarstva su u petak potvrdili da je ravnatelj, koji je početkom tjedna dao ostavku, vraćen na svoju poziciju nakon što ga je Školski odbor potvrdio vršiteljem dužnosti ravnatelja.

- Želimo da naša djeca već danas krenu u sigurnim uvjetima u školu, ali ne ovisi o nama hoće li se u ponedjeljak vratiti na nastavu već o rješenjima koja će nam se ponuditi. Mi smo na sastanku iznijeli svoje zahtjeve, a to je da se našoj djeci omogući sigurno okruženje u razredu. Kako će se ono osigurati i tko će to procijeniti to nije na nama roditeljima već na institucijama. Nama nije važna samo ta fizička sigurnost koju su nam garantirali nego naravno i psihološka i da oni budu u normalnom nastavnom procesu - rekli su nam roditelji u petak.

Ističu kako čekaju da se revidira postojeće rješenje prema kojem je djetetu odobreno redovno pohađanje nastave u razrednom odjeljenju, a na temelju toga će poduzimati daljnje korake.

- Čekamo nove pozive, nove ponude i rješenja. Ta revizija traje i kada se to završi nadamo se da će biti povoljno za svih nas. Nije nam u interesu da se tog dječaka samo makne negdje dalje, želimo i da se njemu pomogne. Ponovni ispis iz škole sigurno nije rješenje. Ako se procjeni da je sigurno da naša djeca s njim pohađaju nastavu, prihvatit ćemo to, ali hoćemo da se prvo odrade potrebna vještačenja i da imamo garanciju da su uvjeti sigurni za našu djecu - dodaju.

Ovo je inače već treća škola koju dječak pohađa, a zbog njega se u prošloj školi ispisao cijeli razred. Situaciji se još uvijek ne nazire kraj i rješenje, a roditelji se nadaju da će se njihova djeca što prije vratiti u školske klupe.

- Razumijemo njegovu odluku, on je imao strašno veliki pritisak na sebi. I sami nastavnici su rekli kako ovo nadilazi njihove sposobnosti rješavanja problema. Iz Grada su i Ministarstva napravili sve što je u njihovoj moći kao i u školi, ali evo problem još uvijek nije riješen i nadamo se da ovoga puta bude. Žalosno je da fokus opet nije na tom djetetu koje vrišti da mu se pomogne i radi se sve samo ne to - zaključuju.