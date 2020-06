- U prvom redu do\u0161ao sam dati potporu djelatnicima i zdravstvenom osoblju. Sretan sam \u0161to su se brzo slu\u017ebe organizirale. Za sad je stavljeno 47 ljudi\u00a0u izolaciji, preko 600 poziva samih gra\u0111ana - izjavio je Bero\u0161.\u00a0

<p>Zbog zaraze korona virusom na teniskom turniru održanom u Zadru, ministar <strong>Vili Beroš </strong>posjetio je novo središte zaraze. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p>- U prvom redu došao sam dati potporu djelatnicima i zdravstvenom osoblju. Sretan sam što su se brzo službe organizirale. Za sad je stavljeno 47 ljudi u izolaciji, preko 600 poziva samih građana - izjavio je Beroš. </p><p>- Dogodilo se ono što se dogodilo. To je dokaz da ova borba s koronom nije pri kraju. Osnovno je da budemo odgovorni. Činjenica je da je virus još uvijek kod nas - dodaje. </p><p>- Zna se tko i pod kakvim uvjetima dolazi u Hrvatsku. U slučaju da netko nema simptome i nije bolestan ne mora se testirati - objašnjava Beroš na pitanje o testiranju tenisača te dodaje kako osobe iz Srbije ne moraju biti nužno testirane.</p><p>Ministar je rekao da se premijer Plenković nije fizički ugrozio te da je testiran na vlastiti zahtjev. </p><p>- Definicija bliskog kontakta u slučaju Plenkovića nije ostvarena. On se odlučio testirati iz preventivnih razloga. Nije s nikim ostvario fizički kontakt, nije se rukovao, nije s nikim bio licem u lice na manje od 2 metra i duže od 15 minuta. Poštivao je sve preporuke. Ne treba u samoizolaciju - komentirao je Plenkovića.</p><p>- Osobno vjerujem da će najviše od tih 600 poziva biti van sumnje na zarazu. Ovo nije neočekivana situacija. Vjerujem da s obzirom na otvaranje zbog dobrih epidemiološkog stanja, ovakvo nešto nije nemoguće - govori ministar. </p><p>- Otvoreni smo prema desetak zemalja u kojima je situacija slična ili bolja nego u Hrvatskoj. Za ostale zemlje vrijede određena ograničenja. Samo putovanje nije problem, problem je ponašanje u zemlju u koju putujemo i povratak. Moramo se odgovorno ponašati i shvatiti da je uspjeh ove borbe u nama samima. Ako izbjegavamo kontakt, dodirivanje, nosimo maske, mogućnost prijenosa infekcije je minimalna. To je ključ, a ne zabrana putovanja - rekao je Beroš te dodao kako građani ne trebaju biti u brizi. </p>