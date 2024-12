Smaknuće s porukom: Ubojica direktora američke tvrtke na tri čahure urezao znakovite riječi

I dok je obitelj Briana Thompsona (50), ubijenog izvršnog direktora UnitedHealthcarea, shrvana "besmislenim ubojstvom", njegovi kolege tuguju, političari osuđuju napad, a "ratnici" na društvenim mrežama iskaljuju nezadovoljstvo zbog zdravstvenog sustava i osiguranja u Americi, njujorška policija već treći dan tapka u mraku pokušavajući pronaći ubojicu.

Thompson je, podsjetimo, upucan hicima iz pištolja s prigušivačem ispred hotela New York Hilton Midtown, neposredno prije zakazanog sastanka s investitorima. Ubojica mu je prišao s leđa i više puta pucao u njega iz neposredne blizine, nakon čega je biciklom pobjegao u Central Park, gdje je i zadnji put viđen. Prema posljednjim informacijama, u fokusu istražitelja je zamrljani otisak prsta pronađen na boci s vodom ostavljenoj na mjestu događaja, na kojoj se istražitelji nadaju pronaći i DNK. Objavili su i dvije fotografije "osobe od interesa" vjerujući da će im ljudi dojaviti bilo kakvu korisnu informaciju o njegovu kretanju.

Ono što su istražitelji otkrili jest da je ubojica u New Yorku bio deset dana prije nego što je realizirao svoj plan, a kamo se kasnije uputio i dalje je misterij. Nude i nagradu od 10.000 dolara za korisnu informaciju o ubojstvu. Iz krugova bliskog istražiteljskom timu iscurila je i informacija da je Thompson nedavno primio nekoliko prijetnji.

Ono što cijeloj priči daje određeni misterij su čahure pronađene na mjestu zločina jer je na svakoj ispisana jedna riječ - "deny" (negirati), "depose" (svrgnuti) i "defend" (obraniti) - što upućuje na to da je ubojica, pišu američki mediji, možda imao i osoban razlog za ubojstvo iako motiv ustvari još nije poznat. Naime, ove riječi povezane su s taktikama koje osiguravajuće kuće koriste kako bi isplatile što manje odšteta. Naime, dvije od tri riječi dio su naslova knjige izdane 2010. godine "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" ("Odgodi, negiraj, obrani: Zašto osiguravajuće tvrtke ne plaćaju odštetne zahtjeve i što možete učiniti u vezi s tim"). U knjizi se obrađuje teza kako su najveći trošak osiguravajućih društava isplate odšteta i kako je logika svake takve kompanije da isplate što manje potraživanja kako bi zadržali što više dobiti.

No za sada nema dokaza da je ubojica bio klijent UnitedHealthcarea. Riječ je o jednom od najvećih američkih zdravstvenih osiguravatelja koji pruža osiguranje za čak 50 milijuna Amerikanaca. Dio je divovskog konglomerata UnitedHealth Group u kojem radi oko 140.000 ljudi i koji je lani prijavio više od 16 milijardi dolara operativne dobiti. To je jedna od najvećih tvrtki na svijetu, a procjenjuje se da vrijedi 539 milijardi dolara. No zbog načina na koji gomilaju profit česta su tema kritičara jer, kako se tvrdi, uvijek uspijevaju naći način da izbjegnu plaćanje potraživanja, posebno za njegu onih koji su bili u tijeku oporavka od padova i moždanih udara. Osim tvrtke UnitedHealthcare, istim taktikama uskraćivanja novčanih isplata bavile su se još dvije kompanije u zdravstvenom osiguranju - Humana i CVS.

Iz kompanije obitelji ubijenog poslali su riječi utjehe.

- Naša srca su s njegovom obitelji, posebno s njegovom mamom, suprugom Paulie, njegovim bratom i njegova dva sina koji su danas izgubili oca - rekao je Andrew Witty, izvršni direktor matične tvrtke, UnitedHealth Group.

No iako je riječ o sumanutom činu, Amerikanci i nisu sasvim načisto što bi mislili o tome. Kolebaju se između osude nasilja i mračnog humora, slavljeničkih "memeova" i neugodne retorike. Meta kritika i nije sam Thompson, nego "industrija" osiguravajućih društava i šuma birokracije kojom pokušavaju osporiti svoje obaveze prema pacijentu. Brojni komentari otkrili su i da koliko je zdravstveni sustav u Americi sklon manipulacijama u režiji osiguravajućih kuća, čime su meta nasilja postali i zdravstveni djelatnici.

- Danas se uopće ne čini paranoičnim brinuti se da bi netko kome su uskraćene usluge mogao biti u emocionalno nestabilnom stanju, a samim time nešto i poduzeti - rekao je Michael Sherman, bivši glavni medicinski službenik u Point32Healthu.

Čelnici drugih kompanija su, pak, izrazili nevjericu što je Thompson hodao okolo bez zaštitara, posebno jer bi kao izvršni direktor takve tvrtke mogao biti očita meta za potencijalno oštećene klijente, odnosno pacijente.