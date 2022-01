Čovjek u 30-ima javio se anonimno u podcast, tvrdi da je nakon što je dobio koronu izgubio dragocjene centimetre tamo dolje.

Priču prenosi New York Post, a da je stvarno moguće ostati kratak nakon korone potvrdio je Charles Welliver, urolog i direktor Men's Healtha na sveučilištu u New Yorku.

- Rijetko, ali moguće. Koronavirus napada respiratorni sistem i uzrokuje mnoge smrti, ali također stvara probleme u kvrožilnom sustavu, napada krvne stanice koje prenose krv do organa, uključujući penis - rekao je doktor Welliver.

Pogledajte video: Stigao lijek za covid, ali nije za svakog

'Izgubio sam 4 centimetra, što sad?'

Muškarac kojem je veseljko postao nešto tužniji ispričao je kako je koronu dobio u srpnju prošle godine.

Bio je i u bolnici i tvrdi da je izgubio oko četiri centimetra.

- Imao sam i nekih problema s erektilnom disfunkcijom - tvrdi.

Kaže da je prije korone imao alatku malo veću od prosjeka. Sad je spao, ne samo na prosjek, već ispod njega.

- Nije mi bio ogroman, ali je bio iznad prosjeka, velik. Izgubio sam oko četiri centimetra. Bio sam kod liječnika i on mi je rekao da je to moguće od korone. Utjecalo je to na moje samopouzdanje i izvedbe u krevetu - požalio se muškarac.

Doktori: Moguće je, zabilježeni su takvi slučajevi

Urolog Welliver kaže da je bilo takvih slučajeva.

- Studije pokazuju slučajeve muškaraca koji su nakon korone patili od izostanka erekcije ili od erektilne disfuncije. Kad dođe do toga, moguće je da im se nakon nekog vremena penis jednostavno stisne i smanji - rekao je doktor.

Ovo je potvrdio i urologinja Ashley Winter iz Oregona.

Urologinja: Ima nade za povratak na staro

- Problemi s penisom nakon korone su stvarni. Erekcija ovisi o protoku krvi, a kad je taj protok smanjen... Iako je moguće da se penis smanji, on bi se mogao vratiti u prvotno stanje. Vježbanjem ili uzimanjem lijekova kao što je Viagra, čak i s vakum pumpicom - smirila je Ashley muškarce diljem svijeta.