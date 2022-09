'Smatramo da je interes RH ugrožen i tražimo odgovornost Upravnog vijeća HERA-e'

Iz iznesenih argumenta u raspravi proizlazi da, s obzirom na zakonske ovlasti HERA-e, u čije osnove posla ulazi i nadzor energetskih subjekata u obavljaju energetskih djelatnosti, HERA kao regulator u medijski eksponiranom slučaju INA d.d. plinsko poslovanje nije postupala s dužnom pažnjom. Drugo, ovaj Odbor smatra da je ugrožen interes RH te se poziva Upravno vijeće HERA-e na odgovornost, iznio je jednoglasan zaključak predsjednik Odbora za gospodarstvo, HDZ-ov Žarko Tušek, nakon višesatne sjednice na kojoj su predstavnici HERA-e i HROTE-a podnosili izvješća o okolnostima Ininog plinskog poslovanja.

Oporba je izuzetno kivna bila na predsjednika Upravnog vijeća HERA-e Danijela Žambokija koji je uporno tvrdio kako je u cijelom procesu iz kojeg je INA izašla oštećena za milijardu kuna sve bilo po zakonu, da oni kao regulatorno tijelo ne mogu ulaziti u bilateralne ugovore te lopticu prebacio na ACER - Agenciju za suradnju energetskih regulatora. Naglasio je kako HERA na tromjesečnoj razini od svih opskrbljivača i trgovaca plinom prikuplja podatke o nabavi i prodaji plina, agregirano po kategorijama kupaca i nabave.

- No, HERA ne raspolaže i ne analizira pojedinačne ugovore o prodaji plina, cijene o pojedinačnim ugovorima su povjerljivi podaci. Nije uočen negativan utjecaj cjelokupnog veleprodajnog tržišta, za nadziranje je nadležna Agencija za suradnju energetskih regulatora i po predmetnim transakcijama nismo dobili nikakva upozorenja od njih niti ikakve prijave - rekao je ponovivši kako u konkretnom slučaju nisu imali nikakve informacije da bi se moglo raditi o zlouporabi.

Čak su se i HDZ-ovci pitali čemu onda HERA ako ne nadzire što se događa, a ima ovlasti inspekcijskog nadzora te naglašavali kako nema opravdanja za ovo što se dogodilo s INA-om, a Žamboki je ponavljao kako je poslovne procese trebala nadzirati Uprava.

- Ako je sve po zakonu, onda je Andrej Plenković protuzakonito blokirao novac. Kako vas nije sram, sve po zakonu, a nestala milijarda - isticali su iz oporbe.

HROTE: 'Mi smo reagirali istog trenutka kad je uočeno da je narušen temelj uparenosti'

Izvješće je u ime HROTE-a podnio Boris Abramović, koji je istaknuo kako je njihova zadaća po određenim uvjetima sklapanje ugovora s voditeljima bilančnih skupina, a koji u svojim sastavima mogu imati opskrbljivače, trgovce i ostale, a mogu biti i sami.

- Njih je u ovom trenutku 32, od čega je 16 aktivno, s time da kupoprodajne transakcije obavlja njih 14. Mi smo ti koji vodimo taj registar, imaju pravo na pristup našoj platformi gdje se omogućuje praćenje trgovinskih transakcija, od kojih je poznato samo ime i prezime sudionika i količine plina kojima se ima namjeru trgovati, ostalo je stvar bilateralnih ugovora. Kod nas se evidentiraju kupoprodajne transakcije i mi ih bilježimo na dnevnoj razini, mjesečno dajemo izvješća HERA-i, ali naša ključna zadaća je da vodimo računa da sudionici na tržištu budu upareni, da kapaciteti koji imaju namjeru zakupiti moraju odgovarati količini prodano- kupljeno, dakle ono što si prodao, moraš nadoknaditi s odgovarajućim količinama plina i tu mora biti 0 - pojasnio je.

U slučaju da dođe do poremećaja kupljenih količina i onih koje se imaju namjeru prodati krajnjim kupcima, dodao je, HROTE ispostavlja iznos i to se mora isplatiti HROTE-u.

- HROTE taj novac usmjerava onome čiji je plin zakupljen. U slučaju da to ne učini onaj koji prekorači u zakupu količina, onda se financijskoj obvezi izlaže HROTE. Upravo zato smo prije godinu dana, malo manje, pokrenuli aktivnosti kako bi se postojeća pravila koja omogućuju eventualnu ozbiljnu financijsku izloženost poriktala na način da se taj nesrazmjer maksimalno prevenira - rekao je.

Cijelo vrijeme od kad se ovo s INA-om događa, naglasio je, ti temelji uparenosti su bili poštivani.

- Onog trenutku kad je to bilo narušeno, a dogodilo se samo jednom na samom kraju kada je DXT prodao određene količine koje INA nije isporučila, mi smo reagirali istog trenutka i prema INA-i i prema DXT-u, OMS-u i plinari - poručio je dodavši kako je rezultat bio da su aktivnosti istog trenutka stopirani i da su svi sudionici povukli ručnu i stornirali svoje ugovore.

- To je bila jedina prilika kad smo mi mogli nešto učiniti da bi se takva praksa mogla nastaviti - naglasio je dodavši kako ne želi biti ničiji odvjetnik, ali da uistinu ne zna što su iz HERA-e mogli učiniti obzirom na bilateralne ugovore.

INA je kao proizvođač od 2021. do konca ovog kolovoza, rekao je, preko plinare istočna Slavonija i Only Man Stuff-a isporučila DXT-iju oko 1,85 teravatsati.

- I ima jedna kupoprodajna transakcija od strane DXT-ija prema INA-i. Spominjalo se kako su to izuzetno velike količine koje bi trebale značiti znak za uzbunu, normalno je da smo mi gledali malo i uspoređivali te veličine od 1,85 teravatsati i ako to usporedimo s transakcijama u promatranom razdoblju - 40 milijardi kilovatsati evidentiranih na našoj trgovinskoj platformi, onda to ipak nije nekakva veličina koja bi bila nekakav znak za uzbunu da se nešto čudno događa - pojasnio je.

Poslovni odnosi HEP-a i PPD-a, poručio je na pitanje, nema veze s HROTE-om.

