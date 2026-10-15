Smažilu 15 godina za ubojstvo Mihaele: 'Utvrđeno je da ima narcističku i agresivnu ličnost'

Obrana bivšeg policajca Marka Smažila najavila je žalbu na presudu kojom je Smažil, za ubojstvo s neizravnom namjerom studentice Mihaele Berak, osuđen na 15 godina zatvora, a odvjetnik obitelji Berak očekuje da će se na presudu žaliti i tužiteljstvo, jer smatra da je dokazano ubojstvo s izravnom namjerom.

Nakon izricanja prvostupanjske presude na osječkom Županijskom sudu Smažilov odvjetnik Dražen Srb izjavio je novinarima da je presuda usvojila neke navode obrane, jer je ublažen stupanj krivnje, ali da razlozi za izricanje osuđujuće presude nisu u skladu s očekivanjima obrane, zbog čega će, po primitku pisanog obrazoženja, uložiti žalbu.

Smatra kako je presuda za ubojstvo s neizravnom namjerom svojevrsni kompromis, da će obrana ustrajati na tome da se ne radi o tom kaznenom djelu, već o prouzročenju smrti iz nehaja.

Odvjetnik obitelji Berak Davor Ćavar kazao je da je djelomično zadovoljan presudom, ali smatra da je Smažil ubojstvo počinio s izravnom namjerom, tako da u tom dijelu očekuje žalbu državnog odvjetništva.

"Smatramo da je tijekom postupka dokazana izravna namjera pa očekujemo da će se tužiteljstvo na to žaliti, jer oštećenici nemaju pravo žalbe na odluku o krivnji i kazni, a mislimo da bi stroža kazna bila primjerenija", pojasnio je Ćavar.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

U obrazloženju presude u ponovljenom postupku sudsko vijeće ocijenilo je kako nije utvrđeno da je Smažil postupao s izravnom namjerom usmrćivanja žrtve, već da je počinio ubojstvo s neizravnom namjerom.

'Nije utvrđeno da bi Smažilova ljubomora bila motiv za ubojstvo'

Sud smatra da ponovljenim suđenjem nije utvrđeno da bi Smažilova ljubomora bila motiv za ubojstvo, da je psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno da ima narcističke i latentno agresivne crte ličnosti, ali da ta obilježja nisu takvog intenziteta da bi se govorilo o poremećaju ličnosti.

Sud nije prihvatio obranu optuženika da nije znao da je pištolj napunjen i da se u oružju nalazi spremnik sa streljivom, kao ni njegove tvrdnje da je trebao napraviti kontrolno okidanje te da nije znao gdje je u trenutku povlačenja obarača bila usmjerena cijev pištolja, kazao je sudac Antun Bušić.

"Utvrđeno je da ste bili svjesni opasne i visoko rizične situacije koju ste stvorili, a kada ste povukli obarač niste imali realnog temelja da se pouzdajete u nenastupanje posljedica. Bili ste svjesni da je pištolj napunjen i da se žrtva nalazi pored vas pa, nakon što ste povukli obarač, ne možete tvrditi da ste bili samo nepažljivi, lakomisleni i da ste tako postupajući prouzročili smrt iz nehaja", poručio je je Smažilu sudac Bušić.

Kao otegotnu okolnost sud je uzeo u obzir da je Smažil službeni policijski pištolj koristio izvan službe, čime je pokazao izrazitu neodgovornost, kao i da je pokušao prikriti nedjelo tvrdnjama da se žrtva sama ustrijelila, da je nakon ubojstva oprao ruke te mijenjao spremnike u pištolju.

S obzirom da mu je izrečena nepravomoćna kazna dulja od 15 godina sudsko vijeće Smažilu je produljilo pritvor, a u izrečenu kaznu uračunato mu je vrijeme provedeno od uhićenja i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 21. rujna 2023. godine.

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. godine Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti optužnicom te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva.