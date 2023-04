Smije li MORH ovako prodavati pse: Pa ovo je ilegalno, ali i sramotno! Te pse treba udomiti!

Zašto je kao kriterij za prodaju službenih pasa izabrana najviša cijena, a ne uvjeti i osposobljenost budućih vlasnika? Hoće li, i kako, MORH provjeravati u kakvom se stanju kupljeni psi drže u novom domu? Što se do sada radilo sa psima koji nisu zadovoljili obuku? Je li MORH uopće registriran u upisniku Ministarstva poljoprivrede za uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji? Ako nije, znaju li da ovakvom prodajom krše zakon? Jesu li to psi za svakoga? Jesu li to socijalizirani psi uopće?

Bezbroj pitanja, ali i reakcija, izazvala je bizarna objava Banožićeva MORH-a da skupljaju ponude i prodaju službene pse po kriteriju najviše cijene. Reagirala je prva udruga Prijatelji životinja, priopćenjem u kojem ističu kako ih je zgrozila činjenica da će Ministarstvo izložiti i prodati pse.

- Način prodaje nas je užasnuo, jer je isti kao i onaj na koji održavaju prepoznavanje i prodavanje pronađenih bicikala. Najmanje što su dužni je pronaći im dobar i provjeren dom ili se o njima brinuti kako treba do kraja njihova života. Upravo bi oni trebali pokazati dobar primjer građanima, a ne ih prodajom pretvarati u odbačene artikle - poručili su iz udruge.

Prodaja pasa na ovaj način im je problematična, a brine ih i daljnja sudbina životinja.

- Iskreno se nadamo da neće pse ustupiti procesom bidanja što bi bilo krajnje ponižavajuće i sramotno, već da će ih udomiti, odnosno odabrati skrbnike koji se mogu i znaju brinuti o psima. Isto tako se nadamo i da će vršiti provjere udomljenja kada se psi smjeste u nove domove. Pozivamo Ministarstvo da se javi Udruzi Pobjede za informacije oko sklapanja ugovora o udomljavanju i postupku udomljavanja - dodali su.

Uzgajivači s kojima smo razgovarali ističu i da svaki odgovoran uzgajivač pri prodaji takvih pasa treba voditi računa i o budućim vlasnicima, njihovim uvjetima za držanje takvih pasa i znanju o takvim psima. A MORH-u, očito, to uopće nije bitno!

Štoviše, jedan upozorava i da je MORH-ova prodaja možda protuzakonita:

"Pa mi svi moramo biti registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede i biti u upisniku uzgajivača pasa namijenjenih prodaji. Je li MORH registriran u upisniku Ministarstva poljoprivrede za prodaju kućnih ljubimaca? Ni jedan odgovaran uzgajivač tako ne prodaje pse! Ovo je sramota države, ministra Banožića, pa i Ministarstva poljoprivrede koje mora reagirati! Što će biti ako sutra neki od tih pasa napadne dijete? Ali ne čudi nas to, pa i MUP više ne uspijeva uzgojiti ozbiljne službene pse, nego ih skupljaju po šinterajima i azilima, to je sve ponižavajuće za naše vrhunske uzgajivače čije pse uvoze službe i policije stranih zemalja, a kod nas MORH i MUP očito više nemaju stručnih ljudi koji išta znaju o uzgoju, zato se ovo i događa", kazuje ogorčeni uzgajivač jedne službene pasmine.

"MORH je nekoć imao ozbiljan uzgoj službenih pasa s kojima se ponosio i koji su se proslavili i na najtežim terenima, poput Afganistana, u Vojnoj policiji u Dugom Selu smo začeli priču o uzgoju još u ratno doba, ali ovakav način prodaje pasa nije primjeren i ne služi nam na čast", kazuje nam jedan bivši vojnik i uzgajivač upućen u povijest uzgoja službenih pasa u zemlji.

MORH u svojim pravilima za ponude doista navodi da je "kriterij za odabir ponude najviša ponuđena cijena u odnosu na početno određenu cijenu od 100, 00 EUR, za svakog od od službenih pasa koji su izloženi prodaji". A "ako bude dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije sukladno podacima iz Upisnika zaprimljenih ponuda".

Na kraju se navodi da "Ministarstvo obrane zadržava pravo odustanka od prodaje službenih pasa koji su proglašeni nesposobnima za daljnju obuku u svako doba prije potpisivanja ugovora".

