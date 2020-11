'Smijem se dva sata nakon što čujem Milanovića i Plenkovića'

Na pitanje koliko bi moglo trajati suđenje Sanaderu do pravomoćne presude, kaže da to nitko ne zna. Nekada je komentirao druge presude Ivi Sanaderu, za njih kaže da nisu imale elementarnu logiku

<p>Odvjetnik Veljko Miljević od svojih klijenata ne želi znati istinu, kaže da bi ga ona samo opteretila. On svojim klijentima želi pružiti najbolju moguću pravnu pomoć.</p><p>- Naučio sam to da mi šijemo iz donesenog materijala, mi smo krojači, šnajderi. Ali doneseni materijal nije ono što vam stranka priča, doneseni materijal su dokazi koji se nalaze u spisu i po njima radimo i od njih tvorimo istinu, rekao je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/678114/miljevic-mi-tvorimo-istinu-od-dokaza" target="_blank">Nedjeljom u 2</a>.</p><p>Govorio je o tome kako se nosi s najtežim zločincima, osvrnuo se na neke slučajeve iz svoje karijere.</p><p>- Često je bolje određene stvari ne znati, dodaje.</p><p>Kaže da je njegova uloga branitelja, on branjenika brani. Na početku karijere imao je moralnih dvojbi treba li znati istinu, riješio se toga tijekom pripravništva. Shvatio je da se ne smije miješati ni uskakati u tuđu ulogu - ulogu suca i tužioca, on svom klijentu mora osigurati najbolju moguću obranu.</p><p>Govorio je o pravdi i pravu.</p><p>- Nema pravde, kaže.</p><h2>O presudi Sanaderu</h2><p>Miljević se osvrnuo na presudu HDZ-u i Ivi Sanaderu.</p><p>- Ako imamo situaciju da je prva presuda donesena u ožujku 2014., a sada je donesena druga koja je također nepravomoćna, ona je po strukturi jednaka onoj prvoj, smatra.</p><p>Na pitanje koliko bi moglo trajati ovo suđenje do pravomoćne presude, kaže da to nitko ne zna. Nekada je komentirao druge presude Ivi Sanaderu, za njih kaže da nisu imale elementarnu logiku i bilo mu je jasno da ne mogu opstati. Na pitanje hoće li posljednja presuda Sanaderu postati nepravomoćna, Miljević je rekao "da u našem pravosuđu to ne zna nitko".</p><p>- Ljude više zanima odgovornost pravne osobe, tu smo se raznih stvari naslušali (...) govori se o kolektivnoj odgovornosti, a nje u kaznenom pravu nema (...) Odgovornost po kojoj odgovaraju pravne osobe u kaznenom postupku je nedavno uvedena, prije 15, 20 godina (...) Pravna osoba ne može odgovarati jer je suština krivičnog postupka u krivnji, a krivnja je subjektivni odnos čovjeka. Pravna osoba ne može imati taj subjektivni odnos, ne može imati krivnju, dodao je.</p><p>Miljević tvrdi da je Sanader bio izvanserijski političar, u Hrvatskoj od '90-ih smo imali dva političara te kategorije.</p><p>- Ivo Sanader je bio izvanserijski političar, daleko iznad našeg uobičajenog prosjeka. Njega je bilo i lijepo vidjeti, rekao je.</p><h2>O stanju u pravosuđu</h2><p>Govorio je o stanju u pravosuđu, kaže da bi volio da se pravosuđe reformira i da se pravosudni postupak drukčije provodi. Volio bi da rokovi mogu biti instruktivne naravi, da zaista postoje i ih se ljudi pridržavaju kao orijentacijskog kriterija.</p><p>- Mi moramo poboljšati ono što prethodi pravom suđenju, a to su optužnice. Ne smijemo imati optužnice od 695 stranica, a imamo ih, rekao je.</p><h2>O odnosu Plenkovića i Milanovića: "Smijem se kao idiot po 2 sata nakon što ih čujem"</h2><p>Komentirao je i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u posljednja 2 mjeseca rekavši da nastoji izbjegavati sve osim prava, ali živo prati sve to i uživa u tome što njih dvojica rade. Kaže da uvijek nastoji snositi odgovornost za javno izrečenu riječ, a njih dvojica to bi trebala beziznimno.</p><p>- To što ja uživam, ja se smijem kao idiot po 2 sata nakon što ih čujem, rekao je.</p><p>Više ga nasmijava predsjednik Milanović.</p><p>- Kada bi apstrahirao da je Milanović predsjednik Republike, ja bih bio njegov fan, dodao je.</p><p>Kaže i da je Plenković do prije tjedan dana bio "finiji od Milanovića, sada mu se opasno približava, i on je skinuo rukavice". Smatra da se obojica neodgovorno ponašaju.</p><p>- To što ja uživam, to je moje jer ja ne ovisim ni o jednoj vlasti. Ni o vlasti u onoj državi, koja me nije voljela, nisam ovisio. O ovima ovisim još manje. Prema tome, meni je lijepo gledati ih i slušati, ali to prema ljudima koji jedva žive nije odgovorno, zaključio je Miljević.</p><h2>O tajnim izvidima</h2><p>Miljević je govorio o posebnim dokaznim radnjama, riječ je o ograničavanju ustavnih prava, no one se i provode jer nema drugog rješenja. Smatra da se mora ići na produljenje ili proširenje posebnih dokaznih radnji jer se tada moraju pisati sažeci.</p><p>- Predsjednik i premijer moraju znati to da se vodi značajan predmet, ali o sadržaju radnje ne smiju znati ništa, to je tajna, smatra.</p><h2>"Zdravko Mamić je vulkan"</h2><p>Govorio je i o svojem klijentu Zdravku Mamiću. Na pitanje je li njegov osobni poraz što Mamić nije oslobođen, rekao je kako to nije točno.</p><p>- Mamiću je za sada suđeno samo za jednu, za prvu optužnicu. Tu sam ja ušao s punomoći, mjesec dana prije završnih govora, rekao je.</p><p>Kaže da je Mamić do 7 dana prije presude uvjeravan da će biti oslobođen, a Miljević je obranu preuzeo u njegovoj drugoj, daleko opsežnijoj optužnici.</p><p>- Zdravko Mamić je vulkan. Zdravko Mamić je najfinija osoba 29 dana u mjesecu, a onda 30. dan u mjesecu će vas izvrijeđati tako da, ako držite do sebe, više s njim ne možete komunicirati, rekao je Miljević.</p>