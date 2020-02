Odvjetnik Miljević: Da, mason sam, među nama ima političara

Ja sam mason, imam pravo odgovoriti na to da jesam. I to je s određenog stajališta točno, rekao je odvjetnik Veljko Miljević na pitanje je li slobodni zidar u razgovoru za RTL.

On se, kaže, za slobodno zidarstvo zanimao još u studentskim danima, a u organizaciju je ošao prije tri godine.

- Ako je netko sudac unutar takve organizacije, član Visokog časnog suda, onda se time ukazuje da je to jedan visoki stupanj, odgovorio je Miljević na pitanje na kojem je nivou u slobodnim zidarima.

Još, kaže, nisu sudili o slučaju u kojem su se sukobili Nikica Gabrić i Dražen Jelenić, nakon čega je potponji morao dati ostavku na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Za Jelenićevo članstvo Miljević je saznao u proljeće 2018. godine, 'ali na način da je unaprijed u duhu masonske organizacije zatražio određenu zaštitu da ne mora baš svatko znati da je on član te organizacije'.

U tome, kaže, nema ničega spornog jer je javno neizlaganje u duhu samo organizacije. Miljević ga zna kao časnog i odgovornog čovjeka i žao mu je što se nije borio za svoju funkciju 'jer iza njega stoji Ustav RH'.

Uz to, objasnio je da su razlozi razrješenja Jelenića mogli biti ako nezakonito obavlja svoju dužnost ili ako je svojim postupanjem nanio štetu ugledu državnog odvjetništva.

- Ja to čak nisam čuo ni od premijera jučer, od predsjednika Vlade. Ja to nisam čuo niti od ministra Bošnjakovića. Oni su govorili o tome da je on trebao njih upozoriti na to prije nego što imenovan na tu dužnost, da je član takve organizacije. To dozvoljavam, rekao je Miljević u razgovoru za RTL.

O spekulacijama da braća masoni, ukoliko je potrebno, moraju i lažno svjedočiti jedan za drugoga, Miljević kaže da 'to nigdje nije nikad pisalo da ćeš ti u nekoj situaciji postupati protiv moralnih načela, lagati i ne znam što ćeš raditi zato da bi spasio ovoga u nevolji. To ne piše nigdje. Ti svom bratu moraš pomoći u nevolji na one dozvoljene i časne načine.'

Mađu masonima, kaže, prevladavaju ljudi iz privatnog ili miješanog sektora, ali ima i političara.

- Više je onih bivših nego onih aktualnih, kaže Miljević te dodaje da među političarima ima masona na 'srednje visokim i visokim pozicijama'.

Odvjetnik Veljko Miljević za kraj je rekao da su slobodni zidari tj. masoni slobodnomisleći ljudi koji se vode principom dobra i nastoje pomoći ljudima koji žive lošije od njih. Sve drugo su, tvrdi, laži i prevare, a malo mistike na samim obredima, ipak priznaje - ima.