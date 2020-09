Odvjetnik Veljko Miljević: 'Ta djela su ozbiljna, ali ne najteža'

Odvjetnik i pravni stručnjak Veljko Miljević rekao je jutros u emisiji U mreži Prvog na Hrvatskom radiju da će predmet biti težak, da se radi o ozbiljnim kaznenim djelima, ali ne i najtežima po kvalifikaciji

<p>- Uvijek se među tim koruptivnim stvarima najviše spominje taj odnos privatnog i državnog ili javnog sektora. I on je opasan u toj sferi obavljanja velikih radova, nabave i tako dalje, gdje imate izuzetke od javne nabave, i uvijek su tu pogovori da se tu vrti novac koji nije dozvoljeno da se vrti - rekao je odvjetnik<strong> Veljko Miljević</strong> jutros za emisiju<a href="https://vijesti.hrt.hr/656110/veljko-miljevic-o-najnovijoj-aferi-i-uhicenjima" target="_blank"> <strong>U mreži Prvog</strong></a> na Hrvatskom radiju komentirajući najnoviju korupcijsku aferu.</p><h2>'Nagledao sam se takvih spektakularnih pretraga'</h2><p>Naime, u aferi su jučer cijeli dan trajala uhićenja, a među njima i direktora uprave Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong> te dvojice saborskih zastupnika i gradonačelnika <strong>Dražena Barišića</strong> (HDZ) i<strong> Vinka Grgića</strong> (SDP).</p><p>Miljević je rekao da se pretraga koje su trajale cijeli dan nagledao u životu.<br/> <br/> - To je spektakl i onda građani koji ne znaju da je to uobičajena, rutinska procedura vele: "U, ovo je nešto strašno". Ne znamo mi to u ovom momentu. Djela koja su nabrojana, o kojima se radi, jesu ozbiljna kaznena djela, ali već tu, po kvalifikaciji, to nisu najteža kaznena djela - rekao je Miljević te dodao da osim rijetkih izuzetaka - a to je istraga s <strong>Ivicom Todorićem</strong>, koja je, kako je rekao, trajala neuobičajeno dugo - u većini predmeta istraga završava u zakonskim rokovima.</p><h2>'DORH treba napraviti jednu prekretnicu'</h2><p>- Nije problem u trajanju takvih postupaka u istrazi kod USKOK-a ili općenito kod DORH-a. Problemi počinju od dizanja optužnice. Tu je zakon previše pogodovao - naglasio je Miljević.</p><p><br/> Istaknuo je da je ono što je upropastilo dobar dio pravosuđa od 1. srpnja 2009. godine, kad je na snagu stupio novi Zakon o kaznenom postupku - ogromna masa papira.<br/> <br/> - Tu treba DORH napraviti jednu prekretnicu - poručio je Miljević.</p>