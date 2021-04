Obitelj nesretne djevojčice za čiji život se bore liječnici Dječje bolnice u Klaićevoj već pune tri godine je pod nadzorom radnih službi, te Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, pokazao je izvanredni i stručni nadzor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Osim toga, utvrđeno je, doznajemo, i kako je od povratka malene roditeljima, 1. studenog 2020., svaki mjesec situacija bila sve gora, no Centar nije promijenio odluku da dijete bude u obitelji.

Tragično je da je psihologinja koja je obilazila obitelj u ova četiri mjeseca, kako doznajemo, upozoravala majku i oca da djeca imaju svrab i u kući zatekla susjedu koja puši pored djece. Osim toga, baka je u strahu upozoravala psihologinju da je curica loše, da sve slabije govori, da traži udomitelje, te se na kraju počela i udarati i grebati. Psihologinja se i sama uvjerila da ima masnice i ogrebotine po licu, za što su roditelji tvrdili da joj nanose druga djeca. Ništa od toga sve ovo vrijeme nije Centru bio alarm da djevojčicu oduzmu i vrate udomiteljima pod čijom je skrbi dobro napredovala. Djevojčica je dan prije stradanja bila i na razgovoru kod psihologa u Centru, te je povratila. Svejedno su je poslali natrag u obitelj.

I sve je to službeno zavedeno u izvješćima Centra.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb večeras je, kako doznajemo, donijelo odluku o smjeni ravnatelja Branka Medunića. Ministar socijalne skrbi Josip Aladrović ranije je najavio istragu do zadnjeg detalja. Policija je već večeras utvrdila kako su roditelji kontinuirano fizički zlostavljali dijete.

A prema informacijama koje su utvrđene u specijalnom nadzoru, kako doznajemo, Centar je već u studenom 2017. imao saznanja o mogućem obiteljskom nasilju u ovoj obitelji, prijavljeno Centru za socijalnu skrb u Đakovu, odakle je majka djevojčice. U rujnu 2018. ona se obratila Centru i prijavila da ju je napao tadašnji izvanbračni partner, te tražila smještaj u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja za sebe i djevojčicu. Majci i djetetu osiguran je hitni udomiteljski smještaj, a potom i u Skloništu za žrtve nasilja u Slavonskom Brodu.

Utvrđeno je tad, te je sve službeno zavedeno, kako je majka sklonište napustila brzo, nakon četiri dana, te se s djecom vratila izvanbračnom partneru.

Nisu se htjeli brinuti za dijete

Problemi se nastavljaju, a Centar u sve imao uvid, utvrdio je izvanredni nalaz. Tako je zabilježeno da je početkom studenog te iste 2018. majka otišla svojoj majci, te od oca djeteta, onog istog zbog kojeg je tražila pomoć zbog nasilja, zatražila da se brine o tada jedva nekoliko mjeseci staroj bebi. On je to odbio te zatražio od Centra, a Centar odobrio, smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj. Smještaj su potpisala oba roditelja, a navodi se kako nisu iskazali spremnost skrbiti se za dijete.

Centar je tada, doznajemo, utvrdio kako je dijete razvojno ugroženo, te odredio roditeljima mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djeci. Utvrđeno je i kako je tada, dakle, krajem 2018. cijeli stručni tim novogradiškog Centra za socijalnu skrb - socijalna radnica, psiholog i pravnik - utvrdio kako roditelji nisu sposobni kvalitetno se skrbiti o djetetu, te da smatraju kako dijete treba ostati u udomiteljskoj obitelji dok ne promijene ponašanje, te donesu odluku kako će se skrbi za djecu.

Prema stručnome mišljenju Centra, saznajemo, u travnju je rješenje donio i sud, da se roditeljima oduzima pravo na stanovanje s djetetom, te se skrb nad djetetom povjerava udomiteljici, na rok od šest mjeseci.

Bila je vesela, a onda su roditelji tražili da im se vrati

A onda je, utvrdilo se u nalazu, u listopadu 2020. Centru javio otac te se izjasnio kako on i supruga žele dijete natrag sebi. Tvrdili su da su popravili odnos, da nema nasilja, te da mjere stručne pomoći dobro funkcioniraju. Iako je zabilježeno da je muškarac priznao da je imao sukob s majkom, on je tvrdio da je to riješeno.

Naveli su kako je majka trudna, imaju još dvoje djece, da on nije zaposlen, ali radi kod bratića, te da se mogu pokriti uz rodiljnu naknadu i dječji doplatak. Majka je sve to potvrdila nekoliko dana kasnije.

Prema odluci Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, ovim roditeljima je dva puta oduzeto pravo na stanovanje s djevojčicom. No zadnja je mjera istekla 15. listopada.

I bez obzira na sve to, socijalna radnica, saznajemo, izrazila je mišljenje da nema elemenata da se majka i otac liše prava na roditeljsku skrb, te da treba poduzeti radnje da se djevojčica vrati u obitelj, uz daljnje mjere stručne pomoći i potpore.

Zanimljivo je kako svu opet s time bili suglasni svi članovi stručnog tima, iako je procijenjeno kako postoji srednja razina rizika za razvoj djeteta. Procijenjeno je i kako postoji jedna ili više značajnih okolnosti kod roditelja koji ugrožavaju djetetov razvoj.

U kući je vladao svrab, baka je bila zabrinuta

Nalaz komisije Ministarstva utvrdio je kako je udomiteljica iskazala zabrinutost zbog mogućeg otpora djevojčice prema roditeljima s kojima nije bliska, te da se to i događalo nakon što su po odobrenju Centra započeli susreti s roditeljima.

Djevojčica je bila u strahu od roditelja, no postepeno se priviknula na roditelje, brata i sestru.

Kako je utvrđeno u zapisnicima, dijete je od 1. studenog u svojoj obitelji. U obilasku obitelji utvrđeno je da su djeca uredna, kuća održavana i topla. No kako su pokazali daljnji nalazi, stvari su se vrlo brzo jako pogoršale.

Psihologinja, koja je voditeljica mjere stručne pomoći i potpore za tu obitelj, te ih je redovito posjećivala, utvrdila je kako otac zasad pazi da ne pije, te da nema ni nasilja do koje je očito dolazilo kad je bio pijan.

No već u izvješću za studeni 2020. spomenuto je da je voditeljica upozorila majku da treba čistiti kuću i često mijenjati posteljinu jer se među djecom pojavio svrab.

Baka po ocu voditeljici je rekla kako je 2,5-godišnja djevojčica nesretna i želi natrag udomiteljima.

Udara se i ne želi govoriti. I dalje je ostavljaju u obitelji

U izvješću za prosinac voditeljica je utvrdila da dijete ne komunicira i leži na krevetu, te se ustala tek kad joj je ponudila čokoladicu, a voditeljica je utvrdila da po licu ima ogrebotinu i masnicu. Roditelji su tvrdili da su joj to napravila druga djeca.

U izvješću za veljaču navodi se kako je voditeljica u sobi gdje djeca spavaju zatečena susjeda s upaljenom cigaretom.

Iz izvješća za ožujak se vidi kako je baka voditeljici rekla da se djevojčica čudno ponaša, da se grebe i udara. Baka je od voditeljice tražila da provjeri što se događa. Već pri sljedećem susretu i roditelji su kazali kako je djevojčica regresirala u ponašanju, te da ne znaju kako s njom postupati.

Voditeljica je zatražila pregled kod psihologa. Majka je dijete dovela u Centar 30. ožujka, dakle dan prije strašnog stradanja djevojčice. Tad je dogovoreno da će se organizirati susret s udomiteljima, a djevojčica je povraćala na izlasku. Majka je obećala da će je odvesti liječniku.

Nažalost, sve je završilo teškim ozljeđivanjem djevojčice. Stručni nalaz Ministarstva utvrdio je kako je odluka Centra za socijalnu skrb da je se vrati obitelji bila loša, te "da je za dijete bilo povoljnije ostati u udomiteljskoj obitelji gdje se dijete dobro adaptiralo i razvijalo te je razvilo snažnu emocionalnu povezanost s udomiteljima, čemu u prilog ide činjenica da je pri povratku djeteta u obitelj uočena regresija u ponašanju i razvoju djeteta".

Istaknuto je i kako je zabrinjavajuće to što voditeljica nije odmah odreagirala kad je vidjela da dijete ima ozljede, te da baka traži zaštitu djeteta. Zaključeno je i kako Centar za socijalnu skrb ubuduće mora donositi mjere oduzimanja i druge djece iz obitelji u ovakvim slučajevima.

Nažalost, za djevojčicu iz ove tužne priče je možda već kasno.