Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević upozorila je u povodu teškog ozljeđivanja dvogodišnje djevojčice kako se nasilje ne smije ignorirati i da je svatko tko ima saznanja ili sumnji o zlostavljanju ili zanemarivanju djece to dužan prijaviti nadležnim institucijama.

Radi se o zastrašujućem slučaju, odnosno slučaju gdje su ovakva strašna stradavanja djeca uvijek potresna. Istovremeno, slučaj je ozbiljna opomena i podsjetnik kako su djeca ranjiva i kako njihova dobrobiti, a ponekad i život, ovise o nama odraslima, rekla je pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević u središnjem Dnevniku HTV-a komentirajući slučaj teško pretučene djevojčice.

Izvijestila je da se njezin Ured uključio u praćenje slučaja, zatražili su izvješće od policije i sustava za socijalnu skrb te preporučili ministarstvu da se poduzme nadzor kako bi se vidjelo što je Centar za socijalnu skrb poduzeo.

Na pitanje je li centar za socijalnu skrb propustio učiniti što je trebao, Pirnat Dragičević je rekla kako ne želi davati procjene dok ne budu dostupne sve informacije. Važno je da se temeljito ispita što se dogodilo, je li bilo moguće izbjeći ovakvu situaciju, a isto tako važno je poduzeti sveukupnu zaštitu i druge djece koja su bila prisutna, poručila je.

Nasilje se ne smije ignorirati, jer se ignorira patnja djeteta

Ono što je važno kada govorimo o zaštiti djece od nasilja u društvu, to je da svi sustavi s kojima dijete dolazi u doticaj, djeluju usklađeno tj. djeluju istovremeno i da si pomažu, rekla je pravobraniteljica na pitanje kako je moguće da se takvo sustavno zlostavljanje djeteta nije primijetilo, jer su liječnici potvrdili da je djevojčica prije bila zlostavljanja, a otac već poznat policiji zbog prijave za obiteljsko nasilje.

Izuzetno su važna, istaknula je pravobraniteljica za djecu, mjesta domovi zdravlja, vrtići, škole, gdje stručnjaci dolaze u svakodnevni kontakt s djetetom i mogu primijetiti znakove zlostavljanja i zanemarivanja. Oni su u zakonskoj obvezi prijaviti takav slučaj i intervenirati, uključiti socijalnu službu i zaštititi dijete.

Prema podacima za 2020., njezin Ured primio je 76 prijava koje se odnose na nasilje u obitelji i 64 prijave koje se odnose na zanemarivanje djece u obitelji. One nisu pokazatelj stvarnog razmjera problema jer samo ukazuju na određene specifične teškoće odnosno pojave u funkcioniranju sustava zaštite djece od nasilja, rekla je pravobraniteljica dodajući da su podaci Ministarstva unutarnjih poslova precizniji.

Prema podacima MUP-a, broj kaznih djela povrede djetetovih prava lani je bio 1849, što je 44 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Evidentirano je oko desetak tisuća prekršaja prema zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

Imamo izraziti i zabrinjavajući porast ovog oblika nasilja, upozorila je Pirnat Dragičević dodavši da, prema pritužbama koje dobivaju, riječ je i o izravnim tjelesnim i psihičkim zlostavljanjima djece.

Sve češće se prepoznaje i manipulativno ponašanje roditelja

Sve više svjedočimo i višestrukom nasilju, ali svjedočimo i velikom broju slučajeva gdje su djeca svjedoci nasilja u obitelji, i to je jedan oblik nasilja nad djecom. Sve češće se prepoznaje i manipulativno ponašanje roditelja koji se nalaze u konfliktnim razvodima kao oblik emocionalnog zlostavljanja djece. Naime, kada bivši partneri vrše pritisak na dijete i tako ga nastoje "otuđiti" od drugog roditelja - to su najčešći slučajevi zbog kojih se podnose pritužbe na naš Ured, rekla je pravobraniteljica za djecu.

Upozorila je i kako ova krizna situacija povećava rizik jer dovodi do poremećaja u funkcioniranju života obitelji te istaknula koliko je važno da cijela zajednica funkcionira kao zaštitna mreža za djecu.

Važno je osigurati i podršku roditeljima koji se sada u ovoj situaciji susreću s nekim drugačijim izazovima u svakodnevnoj brizi i odgoju djece. Važno je osigurati podršku, preventivnu aktivnost i osvješćivati društvo, rekla je Pirnat Dragičević apeliravši da ne smijemo zatvarati oči nad nasiljem.

Nasilje se ne smije ignorirati, jer se ignorira patnja djeteta. Svatko tko ima saznanja ili sumnja da je neko zlostavljano ili zanemarivano, dužan je to prijaviti nadležnim institucijama koje će utvrđivati tu sumnju. Nije potrebno dokazati, dovoljno je sumnjati, poručila je pravobraniteljica za djecu svima koji se kolebaju da prijaviti nasilje ili ne.

Roditelji idu u pritvor

Brodsko-posavska policija izvijestila je večeras da će roditelje teško ozlijeđene djevojčice, za čiji se živote bore liječnici Klaićeve bolnice, večeras predati pritvorskom nadzorniku jer su, uz ostalo, utvrdili da je dijete zbog tjelesnog kažnjavanja zadobilo više ozljeda po glavi i tijelu.

Ministar obitelji i socijalne politike Josip Aladrović najavio je prije u petak da će se "do najsitnijeg detalja" istražiti taj slučaj i utvrditi eventualnu odgovornost, propuste sustava. Ministarstvo je u Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška odmah, istaknuo je, poslalo upravni nadzor. Osudivši svaki oblik nasilja, Aladrović je rekao kako je zatražio da rezultati upravnog nadzora budu najkasnije sutra ujutro kako bi što prije imali informacije ako postoje propusti.