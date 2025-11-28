'Smijenjeni ravnatelj HZZO-a nije štitio osiguranike. Mnogi su bez zdravstvene zaštite'

U velikoj čistki premijera Andreja Plenkovića smijenjeno je sedam šefova uprava državnih tvrtki, a među njima i Lucijan Vukelić, ravnatelj HZZO-a.

S obzirom na to da su obiteljski liječnici imali niz problema s HZZO-om, kontaktirali smo dr. Zrinku Huđek-Leskovar, predsjednicu KoHOM-a (Koordinacije hrvatske obiteljske medicine).

- Samo razrješenje dosadašnjeg ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića, ne želimo komentirati. Od novog ravnatelja HZZO-a očekujemo da promijeni dosadašnju praksu i da pitanju obiteljske medicine pristupi ozbiljno uvažavajući činjenicu kako je riječ o kadrovski i materijalno devastiranom sustavu te da je važno nagomilane probleme rješavati. U tom smislu moramo pohvaliti suradnju s Ministarstvom zdravstva u Radnoj skupini za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite, koji su ozbiljno shvatili KoHOM-ove primjedbe i koji su spremni neke od njih uvažiti, a na dobrobit pacijenata i obiteljskih liječnika - rekla je za 24sata dr. Huđek Leskovar.

Dr.sc. Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata u razgovoru za 24sata navela je pak da je "smjena ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića povezana s procjenom odgovornosti za upravljanje sustavom zdravstvenog osiguranja, a posebno za zaštitu prava pacijenata".

- Smijenjeni ravnatelj uvidom u naše prijave nije zaštitio svoje osiguranike te su mnogi pacijenti doslovno bez zdravstvene zaštite. Važno je naglasiti da pacijenti imaju pravo na: pravovremenu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, informiranost o svojim pravima, mehanizme za pritužbe i zaštitu od propusta. Naš cilj je da se svaka odluka u sustavu donosi u interesu pacijenata i njihove sigurnosti. Treba Uvesti reda, transparentnosti i discipline u zdravstveno osiguranje te vratiti zdravstvo pacijentima koje im je ukradeno! Hitno je prvo riješiti mrežu privatnih i javnih ustanova. Ili dati svima mogućnost sudjelovanja ili nikome - istaknula je Karačić Zanetti.

'Tržište rada je potpuno izvan kontrole'

Navodi kako ne mogu prihvatiti ugovaranje usluga po poznanstvima.

- Tržište rada je potpuno izvan kontrole. Pacijenti nam kažu da određene liječnike gotovo uopće ne mogu dobiti u bolnici nego samo u privatnim ustanovama. Svaki pacijent bi morao imati jednako pravo liječenja i pravo na refundaciju troška kada ide privatno. Po analizi drugih europskih sustava koji imaju zadovoljstvo i pacijenata i zdravstvenih radnika, te prema direktnom iskustvu svakodnevnih zaprimljenih pritužbi pacijenata, inzistiramo na promjenama koje su hitne i nužne: Program HZZO-a mora biti usmjeren na zaštitu pacijenata i osiguravanje dostupnosti zdravstvenih usluga. Pacijenti ne smiju biti žrtve administrativnih prepreka, dugih lista čekanja ili nejasnih pravila. Nužno je osigurati da nitko ne bude uskraćen za lijekove koji su mu prijeko potrebni, bez nepotrebnih procedura i birokratskih zapreka. Liste čekanja moraju biti realne, uz transparentno praćenje i prioritetno zbrinjavanje hitnih i kroničnih pacijenata, te jasno definirane rokove. Dopunsko osiguranje mora biti jasno regulirano kako bi pacijenti znali što pokriva i kako ga koristiti - naglasila je.

Navodi kako je potrebno "uspostaviti sustav brzog i predvidivog povrata sredstava pacijentima koji koriste privatne zdravstvene usluge kada su one nužne ili hitne".

- Kriteriji za lijekove i terapije moraju biti potpuno transparentni, uz objavljivanje popisa i jasnih razloga eventualnog odbijanja. Digitalizacija sustava je ključna, pacijenti trebaju imati jednostavan portal i aplikaciju za praćenje svojih zahtjeva, refundacija i statusa osiguranja, uz obavijesti u stvarnom vremenu. Sustav žalbi i pritužbi mora biti osnažen, s jednostavnim kanalima za prijavu problema i jasno definiranim rokovima odgovora.

HZZO mora proaktivno pratiti probleme u sustavu osiguranja, poput dugih čekanja, nedostupnih lijekova i nedostatka specijalista, te hitno uvoditi korektivne mjere. Komunikacija s pacijentima mora biti jasna, dostupna i točna, kako nitko ne bi bio obmanut ili dezinformiran. Ključna je i kontinuirana suradnja s udrugama pacijenata i zdravstvenim stručnjacima radi unaprjeđenja sustava i rješavanja kritičnih problema. Uz sve navedeno, omogućavanje liječenja u EU i pravo na drugo mišljenje mora biti osnovno pravo svakog pacijenta, a koje se u Hrvatskoj sustavno blokira - poručila je Karačić Zanetti.

