Dok se pretučena djevičica (2) bori za život u bolnici, zlostavljači su uhićeni, a sustav koji je trebao nadzirati obitelj, radi reorganizaciju. Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška Branko Medunić odmah je smijenjen, a za 24sata tvrdi da su sve odradili prema propisima.

POGLEDAJTE VIDEO: Aladrović o Centru za socijalnu skrb

- Ne znam ništa o smjeni, još nemam službene informacije - rekao nam je jutros sada već bivši ravnatelj novogradiškog centra za socijalnu skrb Branko Medunić. Samo dan prije smjene govorio nam je kako nema spoznaje o kaznenim prijavama protiv oca djevojčice, niti o nasilju u obitelji. Pozivao se na nalaz Upravnog nadzora koji je bio sasvim suprotno navedenom. Medunić tvrdi da niti ne zna za te nalaze.

- Ne znam, što bih vam trebao reći, nije mi jasno, kakva izvješća Upravnog nadzora, ja ih nisam vidio – rekao je. Da mu nije svejedno moglo mu se čuti u glasu, no ne znamo da li je vidno uznemiren zbog naprasne smjene nakon 38 godina rada u Centru za socijalnu skrb ili zbog vjerojatnih propusta nadležnih institucija.

Socijalna radnica kojoj je Medunić bio nadležan nije predložila da se dijete vrati udomiteljima niti nakon uviđanja da se situacija kod bioloških roditelja pogoršala.

- Nije ona sama donijela tu odluku, postoji cijeli stručni tim koji je to razmatrao, a ja kako ravnatelj sam ispoštovao njihovu odluku – kaže Medunić. Na pitanje da li je socijalna radnica bila dužna napraviti izvješće o svakoj posjeti obitelji, Medunić kaže: "Svaki mjesec je radila izvješće, što postoji u dokumentaciji i ja sam to vidio. Nikakvih prijava, niti informacija nismo imali da bi moglo doći do ovakve situacije." Da li se sada u Centru smatraju odgovornim s obzirom na cijelu situaciju, pitali smo.

- Pa, ne možemo reći da ne osjećamo, uvijek postoji pitanje da li smo mogli uraditi i više. Ja samo znam da smo odradili kako zahtjeva struka, žao nam je što se ovo dogodilo – rekao je Medunić.

Upravni nadzor je utvrdio drugačije. U subotu je imenovana v.d. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška to je Marija Jugović koja je do sada radila na mjestu pravnice u Centu za socijalnu skrb Slavonski Brod, inače HDZ-ova vijećnica u Županjskoj skupštini Brodsko posavskoj županiji.