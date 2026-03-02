Smrad u Zagrebu: Drugu noć za redom gori smeće na Vrtnom putu, vatrogasce čuva policija!

Zagrebački vatrogasci u ponedjeljak oko 22 sata intervenirali su u Ulici Vrtni put, nedaleko od jezera Savica, gdje je gorjelo oko 100 četvornih metara smeća.

Kako doznajemo, ondje je i veći broj policajaca koji čuvaju požarište i osiguravaju vatrogascima mjesto da bi uopće mogli gasiti.

Naime, kako prema informacijama 24sata, gotovo identična situacija bila je ondje i u nedjelju nešto prije 19 sati kad je gorjelo na dva mjesta. I tada su uznemireni prolaznici zvali policiju i vatrogasce da dođu ugasiti zapaljeno smeće.

Požari na istom mjestu ponavljali su se nekoliko desetaka puta proteklih godina te je također gorio nagomilani otpad. Jedan takav veći bio je u srpnju 2024., usred protupožarne sezone, kad ga je gasilo 13 vatrogasaca s četiri vozila.

Nažalost, hitne službe koje su ondje intervenirale cijelo bi vrijeme bile na meti ljudi koje su ondje zatekli te bi ih napadali kad su pokušali raditi svoj posao. Iz tog razloga sve intervencije obavezno osiguravaju policajci.