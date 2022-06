Smrt dojčmarke u Hrvatskoj: Da, ona još živi u našem zakonu

Iz MUP-a kažu kako će se sljedeće godine sigurno mijenjati Zakon o prekršajima, barem u onom dijelu o kaznama, koje se više neće izražavati u njemačkim markama nego u eurima. Stručne službe MUP-a, doznajemo, rade i na drugim izmjenama zakona, no teško je reći hoće li one biti dovršene do početka 2023. Tako da postoji mogućnost da se zakon sljedeće godine mijenja dva puta. Prvo, samo tehnički - da se u postojećem zakonu samo ubace euri, a poslije i sadržajno. No možda od promjene sadržaja ni u 2023. ne bude ništa.